Миронова прыгнула с парашютом. Фото

Российская биатлонистка Светлана Миронова в своем Инстаграме поделилась фотографиями, на которых она запечатлена во время прыжка с парашютом.

- Как вы думаете, что чувствует человек, когда стоит на краю самолета, и под ним 2500 метров воздушного пространства? Эмоции не передать словами! Спасибо аэроклубу "Логиново" за профессионализм и возможность летать, - так прокомментировала это событие 25-летняя спортсменка.

Напомним, в минувшем сезоне Миронова заняла 31-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 244 очка.

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