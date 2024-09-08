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Каминский: «Латыпов недавно заменил ложе, и это сказывается на его стрельбе»

Сергей Разин
корреспондент
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Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал проблемы со стрельбой Эдуарда Латыпова.

«Очень трудно оценить стрельбу Эдуарда, потому что были объективные причины. Цифры, которые мы получали, не очень стабильны. В то же время мы видели его прогресс в плане скорости и ритмичности стрельбы, но сегодня на гонке преследования произошел срыв. В спринте он стрелял также как и все призеры по скорости стрельбы. В плане точности у него проблемы, потому что он заменил ложе, до сих пор его доводить, и наверное, это сказывается», — приводит слова Каминского Vprognoze.ru.

Латыпов на Альфа-Банк Кубке Содружества в Краснояске занял восьмое место в спринте и 12-е в гонке преследования.

Эдуард Латыпов
Юрий Каминский
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