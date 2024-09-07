Белорус Смольский завоевал золото в пасьюте на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону

Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл гонку преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Красноярске.

27-летний белорус, который днем ранее стал первым в спринте, преодолел дистанцию в 12,5 км за 34 минуты 18,4 секунды. Он допустил два промаха на огневых рубежах.

Серебряным призером пасьюта стал российский спортсмен Кирилл Бажин (+42,0 секунды; 3 промаха). На третьем месте расположился еще один представитель России Дмитрий Иванов (+53,4; 1).

Ранее победителем гонки преследования у женщин стала российская биатлонистка Анастасия Шевченко.

В воскресенье, 8 сентября, в Красноярске пройдут женский и мужской масс-старты.