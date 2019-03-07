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Евгений Гараничев: "Никакого отстранения российских биатлонистов нет"

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Российский биатлонист Евгений Гараничев опроверг информацию о том, что представители сборной России могли быть отстранены от участия в чемпионате мира.

- Никакого отстранения нет!, - написал Гараничев в Инстаграме. Ранее об этом же заявил и президент СБР Владимир Драчев.

Ранее появилось сообщение, что российских биатлонистов могут не допустить после проверки данных Московской антидопинговой лаборатории.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никакого отстранения НЕТ!!!

Публикация от Евгений Гараничев 🔝 (@garanichev_evgeny) 7 Мар 2019 в 7:0

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До этого Гараничев опубликовал еше одну запись: "Тренировочный день идет полным ходом! Но опять появилась информация про допинговый скандал. В чем же дело опять? Ситуация очень странная. Надеюсь, дальше буду выступать"


 

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/ButiCifhRd7/

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