Евгений Гараничев: "Никакого отстранения российских биатлонистов нет"

Российский биатлонист Евгений Гараничев опроверг информацию о том, что представители сборной России могли быть отстранены от участия в чемпионате мира.

- Никакого отстранения нет!, - написал Гараничев в Инстаграме. Ранее об этом же заявил и президент СБР Владимир Драчев.

Ранее появилось сообщение, что российских биатлонистов могут не допустить после проверки данных Московской антидопинговой лаборатории.

До этого Гараничев опубликовал еше одну запись: "Тренировочный день идет полным ходом! Но опять появилась информация про допинговый скандал. В чем же дело опять? Ситуация очень странная. Надеюсь, дальше буду выступать"



