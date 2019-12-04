Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Биатлон

Эдуард Латыпов: «Все выстрелы были рядом. Досадные промахи»

19:55
Теги:

Российский биатлонист Эдуард Латыпов посетовал на сложные условия, в которых проходила индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

— Пока не знаю, с чем связано такое неудачное выступление, — рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». — Вечерняя гонка была, может, освещение сыграло свою роль. Пока с тренером не общались. Мне казалось, что все выстрелы были рядом. Досадные промахи.

К трассе тяжело приспособиться. Спуски все разбиты, нельзя отдохнуть.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир