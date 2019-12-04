Эдуард Латыпов: «Все выстрелы были рядом. Досадные промахи»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов посетовал на сложные условия, в которых проходила индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

— Пока не знаю, с чем связано такое неудачное выступление, — рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». — Вечерняя гонка была, может, освещение сыграло свою роль. Пока с тренером не общались. Мне казалось, что все выстрелы были рядом. Досадные промахи.

К трассе тяжело приспособиться. Спуски все разбиты, нельзя отдохнуть.