Четырехкратный чемпион мира Симон Шемп завершил карьеру

Немецкий биатлонист Симон Шемп объявил о завершении спортивной карьеры.

«Благодаря тебе, дорогой биатлон, я смог отпраздновать большие успехи, которые навсегда останутся в моей памяти и, прежде всего, в моем сердце!

Однако в течение некоторого времени я чувствовал, что мое тело уже не в полной мере справляется с нагрузками, и, к сожалению, моя неудержимая воля не могла ничего изменить в этом состоянии.

В конце концов, я больше не мог быть биатлонистом, которым я был долгое время, ни на соревнованиях, ни на тренировках. Этот сигнал я больше не могу и не хочу игнорировать.

Так что пора заканчивать свою карьеру биатлониста", — написал Шемп в Instagram.

32-летний Шемп — трехкратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный призер чемпионатов мира.