Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф отреагировала отчет комиссии Международного союза биатлонистов (IBU). В нем утверждается, что бывший глава организации Андерс Бессеберг обвиняется в сокрытии положительных допинг-проб россиян.

«Мы знали, что за кулисами что-то творится. Самое страшное, что из-за чьих-то умыслов пострадал честный спорт. Здорово, что это было обнаружено. Надеюсь, больше не повторится», — приводит слова Экхофф VG.

Сегодня, 28 января Независимая комиссия Международного союза биатлонистов признала Бессеберга и бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш в защите интересов российских биатлонистов в допинговых скандалах.

Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, считает, что это только начало выкоренения коррупции в спорте.

Андерс Бессеберг был президентом IBU с 1993 года по 2018-й.