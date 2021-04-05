Уйти по-латышски: Янис Тимма больше не сыграет за «Химки»

Российский этап карьеры мужа певицы Анны Седоковой, похоже, подошел к концу. Поедет ли звездная супруга за ним в другую страну?

Нынешний сезон складывается для Яниса Тиммы просто удручающе. Результативность латышского снайпера снизилась почти в два раза по сравнению с прошлым сезоном (7,1 очка в Евролиге вместо 12,5), форвард не смог помочь своей сборной выйти в финальную стадию Евробаскета-2022, а в заключительной стадии сезона вынужден искать себе новое место работы. История с «Химками» закончилась за несколько месяцев до истечения контракта. Основная причина — несогласие с решением главного тренера Андрея Мальцева. Игрок ушел в раздевалку перед началом игры с «Зелена-Гурой» в Единой лиге ВТБ (28 февраля), когда понял, что не попал в стартовую пятерку. С тех пор баскетболист не тренировался с основным составом подмосковного клуба.

— Есть ли какая-то ясность по статусу Тиммы? В этой ситуации все понятно, — отметил «СЭ» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — Он покинул расположение клуба. Мы же продолжили двигаться дальше. У нас есть игроки, которые готовы играть, получать удовольствие от процесса, показывать результат. Несмотря на все трудности.

Прицел на Испанию?

Из-за различных проблем клуба в этом сезоне его уже покинули многие легионеры. Грег Монро, Юнас Жеребко, Дайрис Бертанс — официально. Стефан Йович и Девин Букер уехали по семейным причинам и готовы вернуться, если перед ними закроют все долги по зарплате. Близка к завершению история и с Тиммой. Хотя де-юре контракт с игроком по-прежнему действителен. Источник, близкий к баскетболисту, отметил, что Тимма хотел бы еще поиграть в этом сезоне. Правда, вариантов не особо много. Период дозаявок открыт только в Испании — в ACB можно заявлять новых игроков (из других чемпионатов) вплоть до старта плей-офф.

У Тиммы есть опыт выступления в ACB. В сезоне-2017/18 он защищал цвета «Басконии». Форвард пользовался доверием тренера Педро Мартинеса и провел неплохой сезон (сейчас испанский специалист возглавляет «Манресу», которая занимает девятое место в чемпионате ACB и претендует на выход в плей-офф). Летом 2018 Тимма отклонил предложение «Орландо» («Я был бы 12-м, 13-м, 14-м игроком в команде, а потом мне пришлось бы бороться за место в составе») и подписал контракт с «Олимпиакосом».

Казалось, что под руководством Дэвида Блатта Янис сможет выйти на новый уровень, но отношения у игрока и тренера не заладились. Он не имел стабильного места в ротации греческого гранда, и в марте баскетболиста отпустили в аренду в «Химки». В Подмосковье форвард быстро стал ключевым элементом в системе Римаса Куртинайтиса. Во многом благодаря их связке со Шведом команда вновь дошла до финала Единой лиги ВТБ и получила путевку в Евролигу.

Отношения с Седоковой, «финт» с «Зелено-Гурой»

В июне 2019 года Тимма подписал двухлетний контракт с «Химками». В это же время стремительным образом развивался роман игрока с популярной певицей Анной Седоковой. Янис расстался со своей бывшей супругой Саной и стал посещать многие публичные мероприятия с новой пассией, снимался в клипах Седоковой и появлялся в различных СМИ чаще, чем все баскетболисты Лиги ВТБ вместе взятые.

Римас Куртинайтис говорил, что у него нет претензий к профессионализму Тиммы, он отлично тренировался в этот период. Тренер продолжал доверять форварду — Янис играл почти по 30 минут в Евролиге (больше только Швед) и был вторым снайпером команды. Хотя такой эффективности, как в конце сезона-2018/19, у форварда уже не было.

Летом 2020 года Янис сделал предложение Седоковой, и пара сыграла свадьбу незадолго до старта сезона. Увы, но это событие не помогло Тимме поймать вдохновение. Форвард перестал выдавать яркие игры, впрочем, у всей команды дела пошли не лучшим образом. Неудачный старт, серия поражений из-за эпидемии ковида в клубе, разногласия главного тренера и Грега Монро, проблемы с согласованием бюджета на 2021 год...

В итоге Куртинайтис был уволен из команды, а пришедший ему на смену Андрей Мальцев пересмотрел игровое время ряда игроков. Меньше появляться на паркете стал и Тимма, а перед игрой с «Зелено-Гурой» игрок сделал совсем странную вещь.

Telegram-канал «Перехват» описывал эту ситуацию так: «Тимма разминался перед матчем и был готов играть, но когда тренерский штаб объявил стартовый состав, форварда в стартовой пятерке не оказалось. Тот разозлился и отказался вообще выходить на площадку. Он никому ничего не сказал и ушел домой, его команда проиграла».

Агент игрока подтвердил эту информацию, а Тимма больше не появлялся на тренировках «Химок». Радует, что после этого в себя стал приходить российский форвард Сергей Карасев. Игрок сборной России с каждым матчем выглядит все увереннее и увереннее.