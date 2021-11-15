Сыграет ли 20-летний форвард ЦСКА в первых матчах сборной при Зоране Лукиче?

Филипп Гафуров стал единственным представителем Суперлиги-1 и самым молодым игроком в расширенном составе сборной России при новом главном тренере. И выбор Зорана Лукича оправдан. Форвард ЦСКА-2 отлично начал новый сезон, закрепился в ротации Предрага Бадняревича, выдав несколько классных матчей против фаворитов сезона: 21 очко + 8 подборов с «Уралмашем» и 15 очков +7 подборов и 3 перехвата с «Темп-СУМЗ-УГМК».

Это не первый вызов в национальную команду для 20-летнего форварда. Минувшим летом он готовился к олимпийской квалификации, сыграв в двух товарищеских матчах: 9 очков против Туниса и 8 — против Польши. Гафуров подходил к игровой модели Сергея Базаревича, но не смог побороться за место в финальной заявке из-за травмы. Теперь у Филиппа, которого считают одним из сильнейших игроков своего поколения в Европе, есть отличный шанс закрепиться в сборной и сделать важный шаг в карьере. В разговоре с «СЭ» форвард рассказал о своем становлении и главной мечте.

В сборной больше всего удивил Воронцевич

— В сезоне-2019/20 вы уехали в Эстонию, где сначала выступали за «Тарвас», а затем перешли в латвийский клуб «Валга-Валка». Насколько это был полезный опыт?

— Мой бывший агент сказал, что есть вариант с Эстонией, и я практически сразу согласился. Думаю, что чем раньше попробуешь свои силы в иностранном чемпионате, тем лучше. Я отыграл полгода в Эстонии, полгода в Латвии. Отличный опыт, хотя в это никто не верит. Многие мне до сих пор говорят, что я потерял целый год. Не знаю, почему у людей такое мнение. Там достаточно сильные чемпионаты. Плюс в Латвии у меня была команда, которая создавалась, чтобы молодые получали игровую практику. Там я получил опыт игры с мужиками. После этого чувствуешь себя увереннее, понимаешь, что в профессиональном баскетболе нет ничего особенного.

— А начинали вы вообще в «Химках»?

— Да, в СДЮШОР подмосковного клуба, мой первый тренер — Дмитрий Волохов. Но когда создавалась их команда ДЮБЛа, то я попал в «Тринту», а затем уже в ЦСКА.

— Расстроились, когда узнали, что «Химки» не смогли заявиться в Единую лигу ВТБ?

— Конечно. Чем больше российских команд выступают на высоком уровне, тем лучше для нашего вида спорта. «Химки» всегда были на слуху, приглашали классных игроков и тренеров, в прошлом сезоне столкнулись с финансовыми проблемами. Игроки не получали деньги, результаты сразу упали... Всех деталей я не знаю, везде свои подводные камни. Будем надеяться, что они еще вернутся на топ-уровень. Кстати, когда я играл в Латвии, нам тоже не платили зарплату. Опытные игроки моей команды сказали, что мы не выйдем на игру, пока деньги не положат на стол.

— Летом вы впервые получили вызов в национальную сборную и сыграли в нескольких товарищеских матчах. Насколько это было неожиданно?

— На просмотровый лагерь собрали 16 молодых игроков, мы отлично поработали и разъехались по своим делам. Помню, что два дня отдыхал и поехал в расположение сборной U-20, а на следующий день пришло приглашение в национальную команду. Было очень приятно, но я получил обидную травму... Не смог сыграть с Литвой, куда приехали ребята из НБА, не смог продолжить готовиться к олимпийской квалификации. Но в любом случае рад, что находился внутри команды, был на одной волне с ребятами.

— Кто-то из игроков сборной удивил на тренировках?

— Воронцевич. Вроде и лет много, вроде и не очень быстрый, но за счет опыта делает все так быстро и правильно, что за ним не успеваешь. Мне понадобилось время, чтобы приспособиться к его манере. Плюс он очень много подсказывает партнерам. В играх это придавало уверенности.

— А вообще есть любимый игрок, на которого вы бы хотели быть похожи?

— Мне нравится Кевин Дюрант. По телосложению мы похожи, но его пластичность поражает. Длинные руки, классный бросок. Очень нравится, как он читает игру. По его действиям можно учиться баскетболу.

Порой играют очень жестко и грубо

— В основе ЦСКА есть пример для подражания?

— Нравится Йоханнес Фойгтманн. Совершает каждое действие по делу. Отличный бросок для такого роста, подвижность.

— По манере игры и физическим данным вы чем-то похожи на чемпиона Европы, знаменитого итальянца Грегора Фучка...

— Да, мне много раз об этом говорили, показывали его хайлайты. Что-то действительно есть.

— При этом у вас часто бывает проблема с перебором фолов. Как для себя это объясняете?

— Порой я слишком агрессивный и эмоциональный. Не хватает массы, и я стараюсь компенсировать это желанием бороться, где-то очень жестко, грубо. Стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде. Понимаю, что надо лучше себя контролировать, но пока не всегда это получается.

— Есть мечта в баскетболе? Попасть в НБА, закрепиться в сборной, в первой команде ЦСКА?

— Главная мечта — попасть на Олимпиаду. Ну и более приземленная — чтобы все старания и усилия на тренировках были не просто так. Чтобы я постоянно развивался как игрок.

— Есть какое-то хобби?

— Много, на самом деле. Люблю поиграть в большой и настольный теннис, мечтал заниматься боксом, люблю посмотреть MMA. Хотел бы научиться кататься на роликах, сноуборде, прыгнуть с парашютом. Конечно, пока на это совсем нет времени.

— В большом теннисе кого-то поддерживаете из игроков?

— Надаля и Джоковича. На полные матчи времени нет, в основном просто отслеживаю результаты.