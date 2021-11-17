У Тиммы есть месяц, чтобы перезапустить карьеру. Мужу Седоковой повезло с российской визой
«СЭ» стали известны подробности перехода Яниса Тиммы в УНИКС. Форвард сборной Латвии, покинувший «Химки» по ходу прошлого сезона, провел последний официальный матч девять месяцев назад. После этого он попытал судьбу в Летней лиге НБА, нанял американского агента, но трудоустроиться за океаном не получилось. В Европе 29-летний форвард также не дождался серьезных предложений летом, но понадобился УНИКСу в середине ноября. В тот момент, когда команду наконец-то прорвало — четыре победы в пяти последних матчах. Давайте разберемся, что стоит за этим загадочным переходом.
Перасович одобрил
Казанцы решили дать пробный контракт Тимме — на месяц с возможностью продления до конца сезона — по ряду причин. УНИКС искал универсального форварда с классным броском. Адаптация Джаррелла Брэнтли к европейскому баскетболу затянулась, Евгений Валиев испытывает проблемы со здоровьем, Андрей Воронцевич также пропустил ряд матчей из-за повреждения, функционал Дмитрия Узинского весьма ограничен. И это при очень плотном календаре, когда приходится играть на два фронта.
В такой ситуации опытный снайпер пришелся бы ко двору. Но подписать иностранца по ходу сезона сейчас крайне непросто. В условиях пандемии на оформление документов для выезда в Россию уходит три-четыре недели. У Тиммы была российская виза, а сам форвард находился в Москве. Поэтому он мог в любой день присоединиться к тренировкам команды. Это сыграло ключевую роль при его подписании.
К тому же Велимир Перасович не имел ничего против приглашения опального форварда. Хорват знает историю со скандальным расставанием баскетболиста с «Химками», но руководствуется простым принципом: если Тимма будет следовать его правилам на паркете, то получит игровое время. Если будет капризничать или как-то негативно влиять на атмосферу в коллективе, то через месяц вновь останется без команды. УНИКС ничем не рискует. Кроме месячной зарплаты, которая не сильно отразится на бюджете клуба Евролиги.
Дебютирует на этой неделе?
УНИКС не будет заявлять Тимму в Единую лигу ВТБ. У казанцев и так максимальная квота из восьми легионеров. Поэтому проявить себя он сможет только в Евролиге. У Перасовича будет семь матчей, чтобы понять, в каком состоянии находится латвиец. Будет ли он полезен в его тактических построениях, способен ли он быть полезным в защите после столь длинного простоя? Затем главный тренер и руководство клуба примут решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества.
Возможно, что форвард дебютирует за новую команду уже на этой неделе. Сегодня у казанцев матч с «Миланом», в четверг — с «Альбой».
УНИКС стал уже третьим российским клубом в карьере Яниса. Ранее он выступал за петербургский «Зенит» (2015-2017) и подмосковные «Химки» (2019-2021). В прошлом сезоне Тимма набирал за желто-синих 7,2 очка и 2,8 подбора в среднем за матч в Евролиге, в Лиге ВТБ — 6,8 очка и 2,4 подбора.
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