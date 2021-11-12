Самый титулованный игрок Единой лиги ВТБ нашел себя в Казани.

В прошлом туре Единой Лиги ВТБ встречались два текущих лидера регулярного чемпионата — казанский УНИКС и московский ЦСКА. Победу одержал клуб из Татарстана, после чего все заговорили о возможном кризисе в стане армейцев, для которых это было пятое поражение подряд во всех турнирах. Но и казанцы набрали серьезный ход, обыграли недавно испанские «Реал» и «Басконию».

В этой ситуации стоит отметить президента клуба Евгения Богачева, который не стал пороть горячку после первых болезненных поражений и дал время хорватскому тренеру Велимиру Перасовичу на построение нового коллектива. Оно необходимо, ведь после того, как на родину уехал Димитрис Прифтис, сменилась и добрая половина игроков. О планах на текущий сезон и о своем будущем «СЭ» рассказал как раз один из новичков — Андрей Воронцевич. В прошлое воскресенье он с партнерами разбирал команду Итудиса, но при этом огромная часть болельщиков до сих пор воспринимает его как часть ЦСКА. Как оказалось, тесную связь с армейцами до сих пор чувствует и сам Андрей.

Зуб я на ЦСКА не точу

— Поздравляем с отличными результатами последних матчей! Какое сейчас настроение в команде?

— Настроение прекрасное. Когда побеждаешь — настроение всегда хорошее.

— Скажите честно, у вас лично на ЦСКА настрой был особый?

— Конечно. Как и на любой другой топовый клуб. ЦСКА всегда показывал хорошие результаты и ведет борьбу только за первые позиции в любых чемпионатах. Так что, будучи долгое время и сам игроком ЦСКА, я понимаю, что они всегда настраиваются на каждый матч как на последний. Будто это не рядовой матч регулярного чемпионата, а «Финал четырех» Евролиги. Поэтому и у нас был соответствующий настрой. Мы принимаем одного из лидеров Лиги ВТБ, действующего чемпиона турнира. Какие еще могут быть варианты — против нас очень серьезный соперник.

— Личных мотивов в игре не было? Все-таки столько лет в ЦСКА, столько воспоминаний...

— Естественно, я был рад увидеть моих друзей. ЦСКА — большая часть моей жизни, огромная часть моей карьеры прошла именно в этом клубе. Но я понимаю, что это спорт, это бизнес. И моя дружба с игроками, тренерами, руководством никак не может отменять моего желания победить. Для меня каждый соперник — это прежде всего новая жизнь и новая история. И каждый раз мне хочется побеждать.

— Я скорее, наоборот, о принципиальном желании победить. Доказать, что вы еще на многое способны.

— Сейчас моя жизнь связана с УНИКСом, и я хочу помогать Казани. Моя мотивация связана с желанием достичь успеха с новым клубом. Зуб я ни на кого не точу и благодарен ЦСКА за долгие годы игры в этом клубе. Отношусь к ЦСКА с любовью и уважением.

— Удалось пообщаться после матча с бывшими партнерами по ЦСКА?

— Мы обнялись, поговорили немного. Времени было в обрез, у армейцев практически сразу был выезд. Пожелал здоровья Ухову и Хоменко. С ребятами, с которыми играл, всегда держу связь.

— Сейчас армейцы в небольшом пике. Уже со стороны наблюдая за командой, с чем вы связываете проблемы ЦСКА?

— Трудно судить из Казани. Я не в рядах клуба, у меня не полная картина происходящего. Это спорт, постоянно побеждать невозможно. Понимаю, что есть объективные причины. Это травмы, сейчас уже возвращаются Шенгелия и Милутинов. Могу пожелать им только побыстрее справиться со сложностями. Тренерам пожелал терпения и удачи. Они всегда в моем сердце.

— УНИКС неудачно начал сезон — несколько подряд поражений в Евролиге, провал в Турции, неудача с «Автодором»... В прессе после этого пошли слухи о возможной отставке Перасовича. Как на команде отразились эти разговоры?

— Пресса может писать о многом. Изнутри я знаю, что никто специально точно не проигрывал. В межсезонье команда серьезно обновилась — поменялся тренер, большая часть игроков. Мы создаем сейчас новый коллектив, и это длительный процесс. Естественно, хочется видеть только победы — побольше и сразу. Но без поражений не бывает больших побед. Они помогают становлению команды, сплочению коллектива. Мы учимся на своих же ошибках, нарабатываем связи, ищем свою игру. На это нужно время. Естественно, пока не без изъянов. Ошибок должно быть меньше, и я надеюсь, что от игры к игре мы прибавляем. Каждый в команде хочет побеждать в каждой игре. Не всегда это получается. Сейчас нет слабых соперников, ни в Лиге ВТБ, ни тем более в Евролиге. Тем и интересен спорт, победить может любой.

— То есть в начале сезона вам не хватало сыгранности и взаимопонимания?

— Естественно. Мы плечо к плечу идем от игры к игре. Понимание различных командных стратегий приходит только с опытом. А для опыта нужно время.

Я обожаю баскетбол и буду играть, пока мне позволяет здоровье

— Если говорить о вас, то уже удалось полностью встроиться в коллектив? Процесс адаптации в Казани завершен?

— Вполне. Считаю себя неотъемлемой частью коллектива. Надеюсь, что полезен. Делюсь активно своим опытом, а молодые ребята воспринимают это позитивно. Я хочу раскрыть потенциал каждого в команде.

— Получается, на вас дополнительная ответственность как на одном из самых опытных игроков клуба?

— О чем я и говорю. Стараюсь помочь, объяснить, как лучше действовать в разных ситуациях. Главное, что я доношу до ребят, — это упор на командный результат. Понятное дело, что люди хотят лично себя проявить, показать хорошую статистику. Но важнее всего победа. Только вместе, только в коллективе мы сможем добиться большего. Какой бы потрясающей ни была твоя личная статистика, в командном виде спорта один человек не побеждает. Результата добиваются, только когда все вместе бьются за одну общую цель.

Человек может выйти на игру и не забить ни одного очка, но при этом быть максимально полезным. Он сделает хорошие подборы, закроет игрока соперника. Не даст забить человеку, который по 20 очков за матч набирает — это уже огромный вклад в результат. Выключить игрока в нападении — это первый шаг к победе. В игре с «Зенитом» пусть не было хорошей статистики в атаке, но играя в защите против Джордана Микки и дать ему забить всего 7-8 очков — разве это не менее важно, чем попадания в кольцо?

— Чего не хватило УНИКСу в матчах с «Зенитом» и «Монако», вам и не хватило. Верно?

— Удача была не на нашей стороне. Тем не менее построение команды — это не самый быстрый процесс. Но сейчас, имея уже понимание, как мы можем играть вместе, я вижу огромный потенциал у команды. Мы можем вырасти в нечто больше. Все складывается из деталей и мелочей. Вопрос, как мы отнесемся к тем недочетам, которые у нас сейчас есть, какие извлечем выводы из наших ошибок. Концентрация — ключ к успеху. От грамотных командных действий зависит результат.

— Если судить по личной статистике, то у вас лучшая игра на старте сезона, пожалуй, матч с «Реалом». За счет чего удалось так уверенно сыграть против обороны испанцев?

— Настрой у меня был такой же, как и на «Автодор». Понятное дело, что «Реал» — соперник с титулами. Но слабых сейчас нет, как и непобедимых тоже. Все зависит от тебя, от собственного настроя и игры. Думать, что ты приедешь в Саратов и закидаешь всех шапками... это самый большой урок для нас. Так что недооценка соперника карается потерей очков.

— Если говорить откровенно, то выступление за УНИКС — это лебединая песня долгой игровой карьере?

— Вопрос, как будет хватать здоровья. И как пойдет игра. Винс Картер играл до 42 лет, Дирк Новицки — до 40. Так что я еще молодой! Хочется продолжать и продолжать. У меня есть земляки, которые становились олимпийскими чемпионами за 50 лет. Надеюсь, что баскетбол в моей жизни никогда не закончится. Играть можно и до 80 лет по любителям, почему нет? УНИКС для меня новый вызов, надеюсь, что мой опыт и игра поможет команде. Желания играть у меня выше крыши. Я искренне обожаю баскетбол и хочу заниматься любимым делом. Настолько долго, насколько позволит мне жизнь.

— То есть не ощущаете себя ветераном и в душе все так же молоды?

— Всегда молодой! Назову себя старшим научным сотрудником.

С каждым годом уровень Лиги ВТБ только растет

— Перед стартом сезона Перасович говорил о планах по выходу в «Финал четырех» Евролиги. Как вы отреагировали на эти слова?

— Мне нравится амбициозность нашего тренера. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Нужно иметь боевой настрой, к тому же мы не знаем, как будет складываться ситуация в турнирной таблице. Каждый клуб Евролиги хочет выйти в «Финал четырех», тратит на это много денег, усилий. И мне это нравится.

— Снова цитирую вашего тренера. Он отмечает, что с текущим расписанием практически невозможно выступать весь сезон на одном уровне. И отчасти напряженные матчи внутреннего чемпионата привели к поражению испанцев в Казани. В таком случае не будет ли более грамотной тактикой заранее обозначить приоритеты и определенные матчи играть резервистами?

— Все в одинаковых условиях, и у всех клубов Евролиги напряженное расписание. Я тоже хочу, чтобы все ребята играли. У нас очень хорошая скамейка. Все обращают внимание на стартовый состав, но запасные заряжены и готовы всегда дать максимальную поддержку и энергию. Хочется видеть больше игрового времени для них, тем более когда игры проходят в таком каждодневном режиме. Мы рассчитываем на всех и каждого. Хорошо это или плохо — не знаю. Приходится играть при таком расписании, какое составили.

— То есть выбирать между Евролигой и Лигой ВТБ не совсем правильно? В плане расстановки приоритетов.

— Так вы же сами видели матч с «Автодором». УНИКС по идее должен был побеждать, считалось, что мы сильнее. Но в итоге проиграли. Так что слабых соперников больше нет нигде, и закладываться на проходные игры и гарантированные очки явно не стоит. Другой пример — игра «Калева» с ЦСКА.

— С другой стороны, это говорит о росте уровня Лиги ВТБ. Что несомненное благо.

— Конечно. С каждым годом уровень Лиги ВТБ только растет. Как общий уровень организации, так и уровень профессионализма, класс команд, разница между клубами.

— И это помогает нашим командам, если судить по первым играм сезона, успешно выступать в Европе?

— Сто процентов успехи в Евролиге — это следствие полученного опыта в матчах Лиги ВТБ. Выступая за «Нижний Новгород», могу сказать, что и в баскетбольной Лиге чемпионов неплохой уровень, как бы ее ни принижали. И все те клубы, которые выступают в этом чемпионате показывают качественный, красивый баскетбол. Просто в Евролиге не может играть по 40 клубов, хотя она наверняка постепенно к этому и стремится. Максимально собрать клубы со всего континента, сделать плотный календарь и вынудить команды отказаться от выступлений в национальных первенствах. Только в Евролиге. В предсезонном турнире мы сыграли несколько игр с разными клубами турецкой суперлиги, и я был удивлен их уровнем. Как по мне, баскетбол в Европе сейчас на невероятном уровне.

— Особенно приятно смотреть за победами в баскетбольных еврокубках на контрасте с неудачами футбольных команд.

— Приятно видеть успехи российского баскетбола, но откажусь от сравнений с футболом. У них своя история — у нас своя. Но мне льстит, что отечественные клубы сейчас в топе.

Андрей Воронцевич

Родился 17 июля 1987 года в Омске (РСФСР, СССР).

Тяжелый форвард, участник летних Олимпийских игр 2008 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2011. В составе ЦСКА трехкратный чемпион Евролиги, многократный серебряный и бронзовый призер, девятикратный чемпион Единой лиги ВТБ, обладатель Промокубка Единой лиги ВТБ, тринадцатикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России.

В 2004—2006 гг. выступал за «Сибирьтелеком-Локомотив», с 2006-го по 2020-й — за ЦСКА, в 2021-м — за «Нижний Новгород», с 2021 года играет за казанский УНИКС.