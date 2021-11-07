Хезоня и Кэнан выдали суперигру и вывели УНИКС на первое место.

Единая лига ВТБ

УНИКС — ЦСКА — 69:64 (13:18, 19:18, 15:14, 22:14)

У: Кэнан (25), Хезоня (21 + 6 подборов), Л. Браун (8 + 7 передач).

Ц: Лундберг (15), Клайберн (15), Шенгелия (11 + 7 подборов).

Судьи: Роберт Виклицкий (Чехия), Мартинш Козловскис (Латвия), Станислав Валеев (Росссия).

«Баскет-холл». 1833 зрителя.

УНИКС вырвал огненную концовку у ЦСКА в матче недели Единой лиги ВТБ. Казанцы уступали большую часть игры, но, выйдя вперед за пять с половиной минут до конца, сумели сохранить свое преимущество. В решающих атаках армейцы доверяли мяч Иффе Лундбергу, но MVP сентября и октября Единой лиги допустил три промаха подряд. В этих эпизодах классно сыграл центровой хозяев Тони Джекери, который не давал армейцам возможности провести атаки второго шанса. Главными же творцами успеха УНИКСа стали Айзейя Кэнан и Марио Хезоня. Первый набрал 25 очков (17 за первую половину), второй был убийственно эффективен в заключительной четверти. ЦСКА проиграл пятый матч подряд. Такой неудачной серии при Димитрисе Итудисе, работающем в Москве с 2014 года, еще не было.

Феерия Кэнана

ЦСКА приехал в столицу Татарстана без Йоханнеса Фойгтманна (заболел ОРВИ) и Даниэля Хэкетта (получил заслуженный отдых). Зато в строй наконец-то вернулся центровой Никола Милутинов, восстанавливавшийся более месяца после частичного повреждения боковой связки колена. У УНИКСа «лишними» легионерами оказались Марко Списсу и О Джей Мэйо.

На первых минутах показалось, что Велимир Перасович ошибся с ротацией иностранных игроков. Списсу очень не хватало в розыгрыше мяча, казанцы допускали много глупых потерь, а набрали первые очки с игры только в середине первой четверти. Дальний трехочковый забил Кэнан, который выдал потрясающую первую половину (17 очков за 16 минут). Во многом благодаря американскому снайперу хозяева оставались в игре. У других лидеров УНИКСа все валилось из рук.

Уилл Клайберн сделал легкий перехват у Хезони и забил сверху. Преимущество армейцев выросло до 10 очков, а Перасович был вынужден брать тайм-аут. За минуту он встряхнул своего соотечественника. До конца второй четверти Супер-Марио набрал 7 очков, напомнив о себе защите армейцев.

У ЦСКА в эти минуты лучшим был Лундберг, а вот у Алексея Шведа бросок откровенно не пошел. Он даже смазал два штрафных и ушел на большой перерыв с нулем в графе набранных очков. Под занавес первой четверти Итудис бросил в бой и Милутинова, но чувствовалось, что серб пока не в своей тарелке (2 очка и 3 подбора за десять минут).

Первые минуты после смены сторон снова остались за ЦСКА. Трехочковые Никиты Курбанова и Торнике Шенгелии позволили москвичам вновь получить двухзначное преимущество (42:32). УНИКСу удалось догнать соперника после дальних выстрелов Хезоньи и Кэнэна (50:47).

Развязка

В четвертой четверти ЦСКА потерял из-за повреждения Александра Хоменко. Ранее стало понятно, что игру не сможет продолжить Иван Ухов. Таким образом, на решающие минуты армейцы остались с одним чистым разыгрывающим и минимумом защитников. Итудису пришлось вновь выпустить Шведа, который выглядел неуверенно. Алексей мазал свои броски (0/2 — двухочковых, 0/5 — трехочковых, впервые не набрал очки с 2015 года), а Шенгелию и Клайберна грамотно перекрыли защитники УНИКСа. В свою очередь, Хезоня и Кэнан продолжили попадать, а привет Итудису еще успел передать и Андрей Воронцевич, закинувший важнейший трехочковый. Армейцы же доверили последние атаки Лундбергу, который подошел к развязке уставшим (провел 31 минуту из 40). В итоге броски датчанина не достигли цели, а гигант Джекири взял два важнейших подбора и своими штрафными установил окончательный счет в матче.

УНИКС в итоге прервал серию из пяти поражений от ЦСКА в Лиге ВТБ и единолично возглавил турнирную таблицу. ЦСКА впервые за время работы в клубе Димитриса Итудиса терпит пять поражений кряду (с учетом Евролиги).