"Зенит" подписал американского защитника

"Зенит" заключил контракт с американским атакующим защитником Лайнелом Холлинзом, информирует официальный сайт клуба. Контракт с игроком рассчитан на два года.

Прошедший сезон 27-летний Холлинз провел в составе команды "Раста Фехта", вместе с который дошел до полуфинала плей-офф чемпионата Германии. Холлинз занял по итогам сезона шестое место в списке лучшим снайперов, набирая в среднем за матч 16,4 очка. Также он разделил первое место по перехватам (2,3).

- Мы достаточно давно наблюдали за Холлинзом и не удивлены, что он попал не только в сферу наших интересов, но и других клубов Евролиги. Понимаем риски, связанные с тем, что Остин не имеет опыта выступлений в ведущих европейских чемпионатах, но своей игрой он доказал, что ему пора уверенно переходить на новый уровень, – заявил генеральный директор "Зенита" Александр Церковный.