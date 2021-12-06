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Янис Тимма покинул УНИКС по завершении срока контракта

17:18
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Форвард Янис Тимма покидает УНИКС. Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества, сообщает сайт казанцев.

29-летний Тимма заключил контракт с клубом в середине ноября 2021 года. Соглашение было рассчитано всего на месяц.

Дополнительная информация:

https://unics.ru/news/novosti-komandy/?id=yanis-timma-pokidaet-klub-po-zavershenii-sroka-kontrakta

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Иван Шитик все материалы автора
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