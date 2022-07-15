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Сегодня, 16:56

«Зенит» подписал контракт с 25-летним американским защитником

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» подписал контракт с 25-летним американским защитником Калебом Хоумсли. Соглашение рассчитано на год, сообщает сайт клуба.

Новичок выбрал себе номер 5, под которым и будет выступать за команду.

Профессиональная карьера Хоумсли началась в 2021 году. Калеб попробовал свои силы в G League, но не смог привлечь внимание команд НБА и отправился в Европу.

Он выступал за немецкий «Гамбург» и занял четвертое место по результативности среди всех игроков, выступавших в Еврокубке (17,4 очка за матч).

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6282
БК Зенит
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