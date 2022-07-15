«Зенит» подписал контракт с 25-летним американским защитником

«Зенит» подписал контракт с 25-летним американским защитником Калебом Хоумсли. Соглашение рассчитано на год, сообщает сайт клуба.

Новичок выбрал себе номер 5, под которым и будет выступать за команду.

Профессиональная карьера Хоумсли началась в 2021 году. Калеб попробовал свои силы в G League, но не смог привлечь внимание команд НБА и отправился в Европу.

Он выступал за немецкий «Гамбург» и занял четвертое место по результативности среди всех игроков, выступавших в Еврокубке (17,4 очка за матч).