УНИКС объявил об отмене презентации команды 4 октября
УНИКС объявил в своем официальном Twitter об отмене презентации команды сезона-2019/20 4 октября.
— Дорогие болельщики! — написал клуб. — Презентация команды 4 октября отменяется. Мы, без сомнения, обязательно ещё встретимся в скором времени и пообщаемся с командой. Приносим свои извинения и ждем вас на первой домашней игре 6 октября. В 18:00 играем с «Астаной».
Ранее клуб уступил в стартовом матче на групповом этапе Еврокубка «Брешии» — 75:84.
Дорогие болельщики!— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) October 3, 2019
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Презентация команды 4 октября отменяется. Мы, без сомнения, обязательно ещё встретимся в скором времени и пообщаемся с командой.
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Приносим свои извинения и ждём вас на первой домашней игре 6 октября. В 18:00 играем с «Астаной». pic.twitter.com/7NSVovElYV