УНИКС объявил об отмене презентации команды 4 октября

УНИКС объявил в своем официальном Twitter об отмене презентации команды сезона-2019/20 4 октября.

— Дорогие болельщики! — написал клуб. — Презентация команды 4 октября отменяется. Мы, без сомнения, обязательно ещё встретимся в скором времени и пообщаемся с командой. Приносим свои извинения и ждем вас на первой домашней игре 6 октября. В 18:00 играем с «Астаной».

Ранее клуб уступил в стартовом матче на групповом этапе Еврокубка «Брешии» — 75:84.