УНИКС объявил о подписании контракта с защитником Эриком Грином

УНИКС подписал однолетний контракт с защитником Эриком Грином.

В сезоне-2022/23 32-летний американец выступал за «Хапоэль» из Холона. В декабре он перешел в «Будучность», с которым стал чемпионом Черногории и обладателем кубка страны.

В 16 матчах на его счету 15,1 очка, 2,8 подбора и 2 передачи за 26 минут.

«Очень рад стать частью отличного клуба и города! С нетерпением жду приезда в Казань и постараюсь помочь УНИКСу защитить чемпионский титул», — цитирует Грина пресс-служба казанцев.