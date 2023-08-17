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Сегодня, 11:30

Центровой Нельсон рассказал, почему решил подписать контракт с «Уралмашем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американским центровой Тайрелл Нельсон рассказал, почему решил подписать контракт с клубом Единой лиги ВТБ «Уралмаш».

«Этим летом я посвятил много времени работе в тренажерном зале, йоге и баскетболу, чтобы приехать на сборы подготовленным! Приходите нас поддержать! Обещаю, что это будет интересно и что будет хороший сезон. Мы готовы, и, как я уже говорил, у нас очень хороший подбор игроков на все позиции, будем биться. Приходите на матчи, очень будем вас ждать!» — приводит слова Нельсона пресс-служба «Уралмаша».

Контракт с 28-летним баскетболистом рассчитан на один сезон. Нельсон начал профессиональную карьеру в 2017 году. В сезоне-2022/23 он выступал в хорватском «Сплите», набирая в Адриатической лиге в среднем 14,1 очка, делая 4,9 подбора и 1,9 передачи.

баскетбол
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