Еремин считает, что новый сезон Единой лиги ВТБ будет трудным для всех

Бывший главный тренер ЦСКА Станислав Еремин рассказал, какие команды будут претендовать на чемпионство в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, последние годы наметилась хорошая тенденция в нашем баскетболе. Может, это кому-то неприятно, но здорово, что происходит смена чемпиона. ЦСКА очень долго и заслуженно доминировал. Им бросили перчатку и «Зенит», и УНИКС. «Локомотив», который играл в финале, грозен сейчас. Сложно назвать фаворита, но в межсезонье сильно укрепился «Зенит». Они хотят учесть ошибки прошлого года. ЦСКА всегда остается с духом победителя. Любое место, кроме первого, будет неудачей. Президент УНИКСа старается сохранить чемпионский состав. Сезон будет трудным для всех. Какие сюрпризы ждать в новом сезоне? Возможно, в финале будут играть «Уралмаш» с МБА, но я бы не поставил на это», — приводит слова Еремина Legalbet.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 30 сентября 2023 года и завершится 4 февраля 2024 года.

В минувшем сезоне чемпионом стал казанский УНИКС, обыгравший краснодарский «Локомотив» в финальной серии плей-офф (4-1).