Серджо Скариоло: «Химкам» было важно сохранить Шведа этим летом»

Главный тренер сборной Испании, бывший наставник «Химок» Серджо Скариоло прокомментировал «СЭ» подписание нового трехлетнего контракта Алексея Шведа с подмосковным клубом.

«Поздравляю болельщиков «Химок» с этим событием, — сказал «СЭ» Серджо Скариоло. — Клубу было важно сохранить Шведа этим летом. Он безоговорочный лидер команды, один из лучших защитников Европы. Без него уже сложно представить подмосковный клуб. Надеюсь, что это сотрудничество принесет «Химкам» новые титулы, а целое поколение детей, наблюдая за действиями Алексея выберут баскетбольные секции».

Также Скариоло прокомментировал шансы «Химок» в новом сезоне Евролиги.

«Сложно делать какие-то прогнозы, пока не увидишь окончательные составы всех клубов. При этом, я уверен, что мой бывший клуб по-прежнему будет бороться за место в плей-офф Евролиги. А если Римас Куртинайтис получит еще одно-двух топ-игроков, то можно замахнуться и на большее».

Алексей Швед выступает за «Химки» с 2015 года. В завершившемся сезоне Евролиги он набрал 557 очков и по результативности уступил только защитнику ЦСКА Майку Джеймсу. В пересчете на среднюю результативность Швед также второй, но впереди него не Джеймс, а разыгрывающий «Анадолу» Шэйн Ларкин. (Тимур Ганеев)