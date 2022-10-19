Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 01:19

Паскуаль объяснил, как «Зениту» удалось разгромить «Енисей»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Енисеем» (89:61) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю свою команду с победой. Мы очень рады, учитывая, как всегда сложно играть в Красноярске. На мой взгляд, «Енисей» лучше выглядел в начале матча, однако мы шаг за шагом продолжали добавлять как в защите, так и в нападении, что стало ключевым фактором в победе», — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.

«Зенит» одержал третью победу подряд и идет на третьей строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Енисей» потерпел четвертое поражение в четырех играх и идет на предпоследнем, 11-м месте.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/7010
БК Енисей
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
Евролига
0
Читайте также
Тихонов звал в ЦСКА, но он выбрал водку. Наследник Рагулина рыл могилы и умер на улице
«Вся моя жизнь — боль». Наш лыжник уехал из России и, похоже, получил украинское гражданство
Россиянин Хохлов отсудил у Facebook 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
Рогов заявил об армадах беспилотников ВСУ в Запорожской области
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» в овертайме победил «Парму»

Секулич: «Сегодняшняя победа над «Пармой» особенно ценна для «Локомотива»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости