29 апреля, 20:06

Определились все полуфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ

Стали известны все пары полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Во вторник, 29 апреля «Локомотив-Кубань» победил «Уралмаш», выиграл у екатеринбуржцев серию со счетом 3-1 и вышел в полуфинал турнира, в котором встретится с «Зенитом».

В другой паре 1/2 финала сыграют ЦСКА и УНИКС.

Первый матч серии «Зенит» — «Локомотив-Кубань» пройдет 5 мая. Первая игра серии ЦСКА — УНИКС состоится 6 мая. Полуфинальные серии проходят до 4 побед.

Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является ЦСКА.

  • Vladislav M

    Вперед Локомотив!!! Мы в тебя верим!!! Хотя с Зенитом мягко говоря не будет просто…. Прогноз Зенит-Локомотив 3:4, если не наступят на те же грабли, что в матчах с Самарой, Пари НН, Пармой и Уралмашем…

    02.05.2025

  • Электросталец

    Начнется настоящий баскетбол, более-менее

    01.05.2025

  • Спринт

    1/2 финала Лиги банкиров. ЦСКА - УНИКС 4:3, "Зенит" - "Локомотив-Кубань" 4:2. Финал ВТБ. ЦСКА - "Зенит" 4:2.

    30.04.2025

