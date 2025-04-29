Определились все полуфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ

Стали известны все пары полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Во вторник, 29 апреля «Локомотив-Кубань» победил «Уралмаш», выиграл у екатеринбуржцев серию со счетом 3-1 и вышел в полуфинал турнира, в котором встретится с «Зенитом».

В другой паре 1/2 финала сыграют ЦСКА и УНИКС.

Первый матч серии «Зенит» — «Локомотив-Кубань» пройдет 5 мая. Первая игра серии ЦСКА — УНИКС состоится 6 мая. Полуфинальные серии проходят до 4 побед.

Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является ЦСКА.