29 апреля, 19:45

«Локомотив-Кубань» выиграл серию у «Уралмаша» и встретится с «Зенитом» в полуфинале Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Уралмаш» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 82:77.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Джеремайя Мартин, набравший 25 очков.

«Локомотив-Кубань» выиграл серию со счетом 3-1 и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором встретится с «Зенитом».

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 77:82 (18:17, 22:10, 21:25, 16:30)

У: Мартин (25), Эллис (19), Даглас (10)

Л: Кливленд (22), Миллер (20), Квитковских (17)

Счет в серии: 1-3

БК Локомотив-Кубань
БК Уралмаш
