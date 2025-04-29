«Локомотив-Кубань» выиграл серию у «Уралмаша» и встретится с «Зенитом» в полуфинале Единой лиги ВТБ
«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Уралмаш» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 82:77.
Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Джеремайя Мартин, набравший 25 очков.
«Локомотив-Кубань» выиграл серию со счетом 3-1 и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором встретится с «Зенитом».
Единая лига ВТБ
1/4 финала
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 77:82 (18:17, 22:10, 21:25, 16:30)
У: Мартин (25), Эллис (19), Даглас (10)
Л: Кливленд (22), Миллер (20), Квитковских (17)
Счет в серии: 1-3
