Тимофей Герасимов близок к переходу в «Уралмаш»

Как стало известно «СЭ», капитан сборной России Тимофей Герасимов находится на финальной стадии переговоров с «Уралмашем». В ближайшее время стороны должны подписать долгосрочное соглашение.

Текущий сезон Герасимов провел в «Енисее». Он вошел в топ-15 лучших снайперов турнира и в топ-5 лучших по передачам. В двух матчах сезона 27-летний разыгрывающий набирал 30+ очков.

По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги на звание лучшего игрока регулярки, который провел «СЭ», Герасимов поделил восьмую-девятую строчку, набрав 27 баллов.