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Милутинов рассказал о переговорах с ЦСКА

15:51
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Сербский центровой Никола Милутинов рассказал, как проходили переговоры о подписании контракта с ЦСКА.

— После первого же общения с ЦСКА стало понятно, как сильно в меня верят, какие у клуба четкие и конкретные планы на мой счет, — цитирует игрока Nova.rs. — Я, в свою очередь, также был настроен серьезно, так что подписание контракта было лишь вопросом времени. Теперь я должен хорошо подготовиться к следующему сезону, чтобы добиться успеха с новым клубом.

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