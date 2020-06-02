Милутинов рассказал о переговорах с ЦСКА

Сербский центровой Никола Милутинов рассказал, как проходили переговоры о подписании контракта с ЦСКА.

— После первого же общения с ЦСКА стало понятно, как сильно в меня верят, какие у клуба четкие и конкретные планы на мой счет, — цитирует игрока Nova.rs. — Я, в свою очередь, также был настроен серьезно, так что подписание контракта было лишь вопросом времени. Теперь я должен хорошо подготовиться к следующему сезону, чтобы добиться успеха с новым клубом.