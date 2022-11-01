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Мэйкон: «НБА — лига игроков, а в Европе — лиги тренеров»

Алина Савинова
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Американский защитник Дэрил Мэйкон, выступающий за УНИКС, сравнил баскетбол в НБА и европейских лигах.

«Баскетбол в НБА больше заточен на индивидуальные действия. В США каждый игрок знает, какая задача стоит лично перед ним. Тренер понимает, что в его распоряжении профессионалы высочайшего уровня, и практически не дает тебе указаний. Ты выходишь на площадку, словно один на поле боя. Тебе нужно забить самому и остановить своего оппонента. По другую сторону океана баскетбол более структурированный. Могу сказать, что НБА — лига игроков, а в Европе — лиги тренеров. В этом нет ничего плохого, это просто факт», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Мэйкона.

УНИКС подписал американского защитника летом 2022 года. Соглашение рассчитано на два года. Предыдущим клубом Мэйкона был «Панатинаикос».

С 2018 по 2020 год американец провел в НБА 12 матчей за «Маверикс» и «Хит», отличившись 32 очками, 12 подборами и 8 передачами.

Источник: https://www.unics.ru/news/interview/?id=daryl-macon-interview
БК УНИКС
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