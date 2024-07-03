Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:43

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе из клуба защитника Ведищева

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе из клуба выпускника своей академии Захара Ведищева.

В составе краснодарской команды защитник стал обладателем Кубка России и серебряных медалей Единой лиги ВТБ.

«От лица клуба и всех болельщиков мы благодарим Захара за время, проведенное в «Локо», и желаем удачи в продолжении профессиональной карьеры!» — сказано в сообщении пресс-службы железнодорожников.

В сезоне-2023/24 «Локомотив-Кубань» занял третье место в таблице Единой лиги ВТБ. В плей-офф турнира красно-зеленые уступили в матче за бронзовые медали «Зениту» (1-3 в серии).

Источник: БК «Локомотив-Кубань»
Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
0
Читайте также
Барбоза раскритиковал Роналду за слезы в матче против Словении
Чемпион мира по легкой атлетике Жак Фрайтаг найден мертвым в ЮАР
В Союзе дачников рассказали, что нужно сделать садоводу до окончания лета
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Более половины опрошенных россиян продают созданные ими изделия
Американский сценарист Роберт Таун умер в возрасте 89 лет
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Топтунов продолжит карьеру в «Челбаскет»

Захар Ведищев стал игроком «Енисея»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости