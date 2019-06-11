Как игроков "Химок" обворовали во время матча с ЦСКА. Видео

Как стало известно "СЭ", во время третьего финального матча Единой лиги ВТБ между "Химками" и ЦСКА в раздевалку подмосковной команды проник неизвестный. Он похитил личные вещи некоторых игроков и скрылся. Расследованием инцидента занимается полиция. Опубликовано видео инцидента, где видно, как вор крадет вещи из раздевалки.

как обворовали игроклв Химок в собственной раздевалке pic.twitter.com/5yLJRsTwka — Никита Камышев (@SkifFc) 10 июня 2019 г.

"Химки" уступили в домашнем поединке со счетом 62:80 и в итоге проиграли всю финальную серию 0-3. ЦСКА стал 26-кратным чемпионом страны. Игроки подмосковного клуба публикуют в соцсетях фотографии вора с камер наблюдения, рассчитывая, что их подписчики узнают преступника и помогут правоохранительным органам найти украденное.