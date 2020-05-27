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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Исполком РФБ решил не определять чемпиона России по итогам сезона-2019/20

11:35

Исполком Российской федерации баскетбола принял решение не определять чемпиона России по итогам сезона-2019/20. Об этом сообщил глава РФБ Андрей Кириленко.

— Вся ситуация с пандемией, с досрочным окончанием чемпионатов, с неравным количеством игр очень неопределенная была, — цитирует «РИА Новости» Кириленко. — Мы не могли принять решение, не обсудив предварительно этот вопрос со всеми. Единая лига ВТБ дала нам свою классификацию без определения чемпиона, после чего мы обратились в министерство спорта, получили четкий ответ. Сегодня исполкомом РФБ утверждена классификация, в которой чемпион не определен, так как нет критерия, по которому мы можем определить этого чемпиона. Отмечу, что у мужчин чемпион не определен ни в одном из дивизионов чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200527/1572047252.html

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