Исполком РФБ решил не определять чемпиона России по итогам сезона-2019/20

Исполком Российской федерации баскетбола принял решение не определять чемпиона России по итогам сезона-2019/20. Об этом сообщил глава РФБ Андрей Кириленко.

— Вся ситуация с пандемией, с досрочным окончанием чемпионатов, с неравным количеством игр очень неопределенная была, — цитирует «РИА Новости» Кириленко. — Мы не могли принять решение, не обсудив предварительно этот вопрос со всеми. Единая лига ВТБ дала нам свою классификацию без определения чемпиона, после чего мы обратились в министерство спорта, получили четкий ответ. Сегодня исполкомом РФБ утверждена классификация, в которой чемпион не определен, так как нет критерия, по которому мы можем определить этого чемпиона. Отмечу, что у мужчин чемпион не определен ни в одном из дивизионов чемпионата России.