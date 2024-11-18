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Спеллмен о победной серии «Зенита»: «Мы играем в действительно хороший баскетбол»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард «Зенита» Омари Спеллмен прокомментировал выступление своей команды на старте сезона.

Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице регулярного сезона Единой лиги ВТБ, а сейчас идут на победной серии из восьми игр.

«Мы играем в действительно хороший баскетбол. Думаю, все понемногу понимают, как играть вместе, и мы стараемся лучше друг с другом взаимодействовать. Пока что у нас много побед, мы на втором месте, и наша цель — играть в свой лучший баскетбол, приближаясь к плей-офф. Как бы я оценил нашу командную химию? Мы просто лучше узнаем друг друга. Ребята начинают понимать, как играть друг с другом, где они будут получать свои броски и как мы строим нашу защиту. Думаю, с этого момента мы будем только прибавлять», — сказал Спеллмен в интервью официальному сайту баскетбольного «Зенита».

ЦСКА и «Зенит» имеют одинаковое количество побед (13), но у армейцев есть матч в запасе.

Баскетбол
БК Зенит
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