Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:08

Жбанов — о промежуточном втором месте «Зенита»: «Стараемся наслаждаться баскетболом»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Георгий Жбанов в матче против «Пармы».
Фото Пресс-служба БК «Парма»

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов в комментарии для «СЭ» подвел итоги первой трети регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Чемпионат ушел на паузу, связанную с играми национальных сборных.

— Как оцените первую треть регулярки для «Зенита»: 13 побед и два поражения?

— Плохо, что вообще есть поражения. Вполне могли их избежать. В остальном могу сказать, что стараемся наслаждаться баскетболом, играть друг за друга, за наших болельщиков.

— Перед паузой на игры сборных вы выиграли три выездных матча подряд. Как коротали время в таком длинном выезде?

— Все как обычно: восстанавливаемся, смотрим баскетбол. Было много матчей Евролиги, которые стараюсь не пропускать.

— Самый запоминающийся момент со старта сезона?

— Победы над УНИКСом и «Локо» на выезде. Если говорить лично про себя, то отмечу блок-шот, который удалось поставить Артему Клименко.

— Слышал, что в команде вас называют «стена».

— Да, так и есть. Показываю пример молодым, как надо защищаться (Смеется.).

— Дуэйн Бэйкон в последних матчах показывает высокую статистику. И по ощущениям набор очков дается ему достаточно легко. У вас были партнеры, кто был сильнее в индивидуальной игре?

— Могу сравнить Дуэйна с Марио Хезонья, который точно не менее талантливый игрок. Особенно если брать игру один на один.

— Как бы вы оценили командную химию команды, учитывая, что летом состав обновился наполовину?

— Работаем. Пока еще сыграны не на 100 процентов, но мы где-то рядом.

— Как чувствуете себя после напряженных ноябрьских выездных матчей?

— Сильно устали после длинного выезда. Поэтому надо сосредоточиться на восстановительных процедурах, легких тренировках. Довольно скоро играть с «Пари НН» и ЦСКА. Надо быть готовыми к этим важным играм на 100 процентов.

После 15 матчей «Зенит» занимает второе место в Единой лиге ВТБ.

Баскетбол
БК Зенит
Читайте также
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
ППрезидент РФС заговорил про Дзюбу и ЧМ-2026, Круговой вышел в маске коня. Что произошло после матча Россия - Сирия
Британский таблоид Express допустил тайную сделку Трампа с Украиной
Песков назвал обвинения РФ в обрыве кабелей в Балтийском море абсурдными
В Кремле заявили о неприемлемости для РФ заморозки конфликта на Украине
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Популярное видео
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Спеллмен — о победной серии «Зенита»: «Мы играем в действительно хороший баскетбол»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости