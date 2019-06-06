Джордан Мики: "Первую игру "Химки" откровенно провалили"

Форвард "Химок" Джордан Мики после поражения после поражения в первом матче финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА​ (85:106) отметил, что команда игру провалила. Сам американец набрал 17 очков.

– Стоит признать, что первую игру мы откровенно провалили, – цитируют "Известия" Мики. – У нас есть один день, чтобы провести работу над ошибками и выйти на вторую встречу гораздо более мотивированными. Сезон не закончен. Не стоит думать, что мы согласимся уступить в этой серии без борьбы.

Единая лига ВТБ: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры, календарь и результаты игр