«Автодор» переиграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

«Автодор» в гостевом матче Единой лиги ВТБ обыграл «Самару» — 90:74.

Самым результативным игроком в составе саратовской команды стал центровой Керем Кантер, набравший 25 очков.Наиболее результативным игроком в составе «Самары» стал защитник Андрей Сопин — 17 очков.

«Автодор» (14 побед — 19 поражений) занимает 6-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата, «Самара» (8 побед — 25 поражений) — на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Автодор» (Саратов) — 74:90 (28:28, 17:19, 14:25, 15:18)

«Самара»: Сопин (17), Амосов (14), Голдырев (13), Кашин (10)

«Автодор»: Кантер (25 + 8 подборов), Кроуфорд (18 + 4 подбора), Агада (13), Джонс (10)

2 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»