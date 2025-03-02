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2 марта 2025, 16:35

Фрейзер отметил, что «Зенит» собрал сильнейший состав за последние три года

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Разыгрывающий БК «Зенит» Трент Фрейзер в разговоре с «СЭ» отметил, что сине-бело-голубым по силам выиграть Кубок Белова в этом сезоне.

— Вы значительно повысили процент попаданий в январе-феврале. С чем это связано?

— Я много тренировался.

— До конца регулярки вам осталось провести два матча с прямыми конкурентами: 9 марта с «Локо» и 30 марта с ЦСКА. Как считаете, насколько реально выиграть регулярку в этом сезоне?

— Да, это возможно. Понятно, что впереди еще больше 10 игр, в том числе две с прямыми конкурентами. Но если мы будем психологически сосредоточены, выйдем с правильным настроем, сыграем жестко, то сможем реализовать свой потенциал и выиграть все оставшиеся матчи. Нам это вполне по силам.

— Вы уже третий сезон в команде. Как думаете, это самый мощный состав за это время?

— Да, конечно. Я думаю, что менеджмент нашего клуба собрал отличную команду. На каждой позиции мы очень сильны, есть хорошая внутренняя конкуренция. Поэтому я думаю, что в этом году, если мы продолжим играть правильно и следовать плану на игру каждый вечер, мы должны добиться успеха.

Фрейзер был признан MVP февраля в Лиге ВТБ. Средние показатели Трента в последнем месяце зимы составили 17,5 очка (41,7% с игры, 40,7% 3-очковых, 90,5% штрафных), 5,0 передачи, 2,0 подбора, 1,0 перехвата, 19,5 балла в рейтинге эффективности.

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БК Зенит
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