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«Автодор» разгромил «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

19:46
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«Автодор» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ разгромил эстонский «Калев» (87:61). Самым результативным игроком встречи стал защитник саратовского клуба Никита Михайловский с 24 очками, 5 подборами и 2 результативными передачами.

После этой победы «Автодор» шестой в турнирной таблице, «Калев» — 12-й.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Калев» (Таллин) — 87:61 (18:21, 26:19, 20:15, 23:6)

14 января. Саратов. «ДС Кристалл».

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