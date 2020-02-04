«Автодор» объявил об уходе главного тренера

Пресс-служба «Автодора» сообщает о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон с главным тренером команды Предрагом Круничем.

52-летний сербский специалист тренировал «Автодор» с ноября 2019-го.

«Автодор» под руководством Крунича начал с двух побед над «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом», после чего последовала серия из 6 поражений подряд в чемпионате Единой Лиги ВТБ.

В ближайшее время клуб назовет имя нового главного тренера команды.