«Автодор» объявил об уходе главного тренера
Пресс-служба «Автодора» сообщает о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон с главным тренером команды Предрагом Круничем.
52-летний сербский специалист тренировал «Автодор» с ноября 2019-го.
«Автодор» под руководством Крунича начал с двух побед над «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом», после чего последовала серия из 6 поражений подряд в чемпионате Единой Лиги ВТБ.
В ближайшее время клуб назовет имя нового главного тренера команды.
? СПАСИБО, ПРЕДРАГ! ??— BC Avtodor Saratov (@AvtodorSaratov) February 4, 2020
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БК «Автодор» и Предраг КРУНИЧ достигли договоренности о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. Имя нового главного тренера клуб объявит в ближайшее время.
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Дополнительная информация
http://avtodor.ru/index.php/news-events/item/3978-avtodor-predrag-krunic-parted-ways