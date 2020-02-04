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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Автодор» объявил об уходе главного тренера

14:14
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Пресс-служба «Автодора» сообщает о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон с главным тренером команды Предрагом Круничем.

52-летний сербский специалист тренировал «Автодор» с ноября 2019-го.

«Автодор» под руководством Крунича начал с двух побед над «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом», после чего последовала серия из 6 поражений подряд в чемпионате Единой Лиги ВТБ.

В ближайшее время клуб назовет имя нового главного тренера команды.

Дополнительная информация

http://avtodor.ru/index.php/news-events/item/3978-avtodor-predrag-krunic-parted-ways

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