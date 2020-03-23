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Американские легионеры «Химок» вернулись в США

20:00
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В связи с последним заявлением Госдепа США американские легионеры «Химок» обратились к руководству клуба с просьбой на время паузы в чемпионате вернуться домой, сообщает официальный сайт клуба.

«Поскольку своим приоритетом наш клуб считает здоровье игроков, тренеров, их семей и всех сотрудников, баскетболистам было дано разрешение покинуть расположение команды. Когда будет объявлено официально о возобновлении сезона, игроки незамедлительно вернутся в Химки», — говорится в заявлении клуба.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 358 756 человек. Умерших — 15 433, выздоровевших — 100 645. В России на данный момент 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/news/clubnews/2020/march/4466/

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