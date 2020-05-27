Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Американец Бэйкер покинул ЦСКА

08:38
Рон Бэйкер. Фото БК ЦСКА.
Рон Бэйкер. Фото БК ЦСКА.
Теги:

Как ранее сообщал «СЭ», американский защитник Рон Бэйкер покидает ЦСКА. Информацию об этом подтвердил официальный Twitter клуба.

«Армейский этап карьеры защитника Рона Бэйкера завершен, — говорится в сообщении. — Рон с честь защищал красно-синие цвета, мы благодарны баскетболисту за его вклад в победы команды и желаем успеха на следующей ступени карьеры».

27-летний американец провел 27 матчей за ЦСКА в Евролиге. Средние показатели за игру — 2,6 очка, 0,9 подбора, 0,9 передач.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/cskabasket/status/1265508181901479936

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир