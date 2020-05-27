Американец Бэйкер покинул ЦСКА

Как ранее сообщал «СЭ», американский защитник Рон Бэйкер покидает ЦСКА. Информацию об этом подтвердил официальный Twitter клуба.

Спасибо, @RonBaker31! ?



Армейский этап карьеры защитника Рона Бэйкера завершен. Рон с честь защищал красно-синие цвета, мы благодарны баскетболисту за его вклад в победы команды и желаем успеха на следующей ступени карьеры.#CSKAbasket pic.twitter.com/megf8IhhOt — CSKA Moscow (@cskabasket) May 27, 2020

«Армейский этап карьеры защитника Рона Бэйкера завершен, — говорится в сообщении. — Рон с честь защищал красно-синие цвета, мы благодарны баскетболисту за его вклад в победы команды и желаем успеха на следующей ступени карьеры».

27-летний американец провел 27 матчей за ЦСКА в Евролиге. Средние показатели за игру — 2,6 очка, 0,9 подбора, 0,9 передач.