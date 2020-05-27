Американец Бэйкер покинул ЦСКА
Как ранее сообщал «СЭ», американский защитник Рон Бэйкер покидает ЦСКА. Информацию об этом подтвердил официальный Twitter клуба.
Спасибо, @RonBaker31! ?— CSKA Moscow (@cskabasket) May 27, 2020
Армейский этап карьеры защитника Рона Бэйкера завершен. Рон с честь защищал красно-синие цвета, мы благодарны баскетболисту за его вклад в победы команды и желаем успеха на следующей ступени карьеры.#CSKAbasket pic.twitter.com/megf8IhhOt
«Армейский этап карьеры защитника Рона Бэйкера завершен, — говорится в сообщении. — Рон с честь защищал красно-синие цвета, мы благодарны баскетболисту за его вклад в победы команды и желаем успеха на следующей ступени карьеры».
27-летний американец провел 27 матчей за ЦСКА в Евролиге. Средние показатели за игру — 2,6 очка, 0,9 подбора, 0,9 передач.
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