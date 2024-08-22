Неизвестные баскетболисты проиграли «Парме» с разницей в 102 очка. Они выдают себя за сборную Колумбии

В Федерации баскетбола Колумбии отрицают свою причастность к происходящему в Перми.

В Перми в рамках Кубка дружбы местный клуб «Парма» порезвился в матче против сборной Колумбии. Подопечные Евгения Пашутина просто размазали соперника по паркету — 155:53. Однако радоваться такой мощи российской команды рано. В Пермь приехал даже не третий состав сборной Колумбии, а непонятно кто.

Неважно, каким составом они приезжают

В Кубке дружбы, который сейчас разыгрывают в Перми, участие принимают четыре команды: «Парма» и сборные России, Колумбии и Венесуэлы. Перед стартом турнира президент РФБ Андрей Кириленко не упоминал, что к нам приедут какие-то не те южноамериканцы.

«Очень рад, что удалось пригласить Венесуэлу и Колумбию, получить их согласие. Для нас как национальной команды это большая проверка, потому что мы давно не проводили международных матчей. Мы соскучились по этому. У тренера наконец-то будет шанс проявить себя, посмотреть молодых ребят, — объяснял Кириленко «Р-Спорт». — И Венесуэла, и Колумбия находятся достаточно высоко в рейтинге ФИБА. Южноамериканский баскетбольный стиль совсем другой: у нас он более тактический и технический, а там больше эмоций и атлетизма. В Азии больше бросков, в Америке — индивидуальных качеств. Нашей сборной будет интересно попробовать другую часть света. Для того чтобы расти, нужно получать этот опыт. Классно, что у ребят будет возможность попробовать что-то другое».

Фото РФБ

Открывали турнир в среду, 21 августа. В первый день сборная России сразилась с Венесуэлой. Эта встреча внимания не привлекла, так как счет был вполне рабочий — 79:57 в пользу нашей команды. А вот поединок Колумбии и «Пармы» реально удивил. Причем гости за первую четверть смогли набрать всего два очка — 41:2. Дальше, видимо, пермяки решили чуть пожалеть соперника.

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин в послематчевом комментарии, который есть на сайте РФБ, ничего не сказал про соперника, а только объяснял задачи своего клуба в предсезонной подготовке. По игре Пашутин вообще ничего не сказал.

Защитник «Пармы» Самсон Руженцев, набравший в матче 26 очков и сделавший 7 передач, 6 подборов и 3 перехвата, все-таки вкратце подвел итог поединка: «Хотя мы сыграли только один матч, турнир получается интересным. Конечно, нам хочется поиграть против других стран, других сборных, и неважно, каким составом они приезжают, — это в любом случае для нас хорошая подготовка. Настрой был выйти и показать наше желание играть, нашу жестокость, ту форму, в которую мы успели прийти за предсезонную подготовку. Основной фокус был на нас, на нашей команде», — заявил защитник.

Фото РФБ

Федерация разрешения не давала

Есть в статье на сайте РФБ, которая является главным организатором турнира, и комментарий наставника южноамериканского соперника «Пармы» Хорхе Васкеса. Он указывается как «главный тренер сборной Колумбии».

«Парма» отлично играет и исполняет очень точные броски. Для нас это очень интересный опыт — поиграть против такого техничного соперника. Сейчас задача команды — отдохнуть, а потом думать, как противостоять сильным российским игрокам", — объяснил Васкес.

Только главным тренером сборной Хорхе назвать все же нельзя. Официально рулевым национальной команды является 72-летний Гильермо Морено. Игроки, выходившие на площадку в Перми, тоже никогда в первой сборной не играли.

Лучшими у колумбийцев стали баскетболисты по фамилии Бланко (17 очков) и Муньос (12). Оба играют за колумбийскую университетскую команду в баскетболе 3 на 3. Два года назад Давид Бланко все-таки числился в профессиональном клубе «Кондоры из Кундинамарки», но играл там совсем мало. Многие другие игроки очевидно фейковой сборной Колумбии вообще профессионального уровня даже не нюхали. В команде оказались баскетболисты из любительских команд, которые зарабатывают на жизнь не в спорте. Так, например, на Кубке дружбы получил свое время на паркете инженер Луис Парра.

Федерация баскетбола Колумбии, увидев счет матча с «Пармой», поспешила выпустить пресс-релиз, в котором открестилась от команды, играющей в Перми. Ответ организации состоял из трех пунктов:

«1. Федерация баскетбола Колумбии так и не получила официального приглашения на участие в Кубке дружбы.

2. Федерация баскетбола Колумбии не давала разрешения ни одному клубу или учебно-тренировочной школе страны на участие в Кубке дружбы.

3. Федерация баскетбола Колумбии подаст в суд за неправомерное использование своего изображения или логотипа без предварительного разрешения», — говорится в пресс-релизе.

Фото РФБ

Организатор турнира — Российская федерация баскетбола — ответила своим заявлением.

«Матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями, — говорится в сообщении на сайте РФБ. — Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы, что исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире. И мы продолжим тесное сотрудничество в рамках дальнейших мероприятий турнира.

О любых дальнейших изменениях в расписании РФБ будет оперативно информировать в своих официальных источниках. Мы прилагаем все усилия для обеспечения высокого уровня организации и прозрачности соревнований и ожидаем дальнейшего конструктивного взаимодействия со всеми участниками турнира».

Кубок дружбы продлится до 25 августа. В его расписании пока значатся матчи странной команды из Колумбии и со сборной Венесуэлы, и со сборной России. Если эти игры не отменят, у соперников колумбийцев есть шанс превзойти разницу в 102 очка, которая установлена в игре с «Пармой».