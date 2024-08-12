Чемпионы России и призеры Олимпиады без медалей. Гранд-финал завершился сенсацией

Победителями международного турнира по баскетболу 3х3 в Екатеринбурге стали «Руна» и «Самара».

С 9 по 11 августа в Екатеринбурге проходил главный летний старт в российском баскетболе — Гранд-финал Winline Лиги 3х3. После жесткого отбора в нем приняло участие 16 мужских и 8 женских команд. У мужчин конкуренция была очень серьезная, ведь кроме лучших российских клубов в столицу Урала приехали ведущие команды по баскетболу 3х3 из Бразилии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Ирана, Китая, Сербии и Черногории. В итоге дальше всех из иностранных клубов дошел сербский Belgrade. В упорном полуфинале сербы уступили российскому «Инаномо». В свою очередь, пятикратные чемпионы России в решающем матче проиграли два очка столичной «Руне» (19:17). В женском турнире итоговая победа досталась «Самаре», обыгравшей в финале Khimki Power (19:18). А вот действующие чемпионки России — «ЦОП-Петербург» — неожиданно остались без медалей.

Три огненных матча

Екатеринбург в очередной раз показал, что любит баскетбол в любом его проявлении. Если баскетбол при этом приправлен дополнительными опциями — концертами Guf и Alblak, то это приносит экстраэмоции. При этом большинство зрителей прекрасно разбираются в тонкостях и знают игроков «Уралмаша» в лицо. Кирилл Писклов — призер Олимпиады-2020 Токио по баскетболу 3х3, — один из самых частых гостей на фото с болельщиками.

Три ведущих, среди которых — Роман Скворцов, два ди-джея, не дающие останавливаться ритму, две группы поддержки, трансляция, повторы, интерактивы — все создано для болельщиков.

Гранд-финал лиги 3х3. Фото РФБ

На трибунах топ-менеджмент спорта региона, а также новый руководитель Всемирных игр дружбы Дмитрий Путилин. «Великолепный турнир, очень зрелищный, хорошо организованный — отметил «СЭ» Путилин. — Очень приятная спортивная атмосфера. Хотим провести турнир по баскетболу 3х3 и на Играх дружбы, но возвести более вместительные трибуны, чтобы увеличить количество зрителей».

Действительно, площадка была хоть и не основная, но все три дня полный солдаут. На трибунах было очень много детей с родителями. «В третий день разговаривал с ребятами из сербской и китайской делегации, и они сказали, что никогда не видели на баскетболе 3х3 шоу такого уровня (известные артисты выступали на каждом игровом дне), таких отличных условий для игроков. Еще бы отметил, что все три дня тут были полные трибуны. Очень много зрителей, очереди на вход. Такой интерес к нашему виду спорта радует», — подчеркнул «СЭ» президент РФБ Андрей Кириленко.

Самое главное достоинство международного турнира в спортивном плане — отсутствие проходных матчей. Каждая команда может победить фаворита, как в итоге и получилось в женской части турнира, где четырехкратный чемпион страны — «ЦОП Петербург» — занял только четвертое место. Естественно, что местные болельщики болели за свою команду — женский Desert. Те в ответ завоевали высокое третье место.

В финале же сошлись «Самара» и Khimki Power. После двух огненных полуфиналов (один с овертаймом, второй с разницей в одно очко) зрители увидели настоящий триллер. «Самара» весь матч вела 5-6 очков, но менее чем за две минуты Полина Святская набрала 7 из своих 10 очков, вместе с Верой Шнейдер они по разу забили издали, и после двух штрафных лучшего снайпера химчанок счет сравнялся — 18:18!

Баскетболистки «Самары» празднуют победу. Фото РФБ

И все-таки у первого в истории российского 3х3 Гранд-финала оказался один безусловный герой. Кристина Евсейчева, которая обеспечила «Самаре» победу в полуфинале, забила победный мяч и на этот раз, реализовав штрафной — 19:18. Всего же Евсейчева набрала 10 очков в финале и заслуженно получила приз MVP. «Эту награду я бы разделила со всей командой, — подчеркнула «СЭ» Евсейчева. — Каждый приложил огромное количество сил, чтобы победить в Екатеринбурге. Я счастлива. Теперь надо постараться выиграть чемпионат России в следующем сезоне».

Мощь «Викингов»

В мужском турнире по итогам первого дня в четвертьфинал вышли три иностранные команды. Черногорская Podgorica, недавно победившая на Sirius Cup, иранский Tehran и сербский Belgrade. С турниром попрощались: Vlasenica (Босния и Герцеговина), «Шахтер» (Белоруссия), Santos (Бразилия), Hangzhou (Китай) и Bionord (Пермь). Пермяки, имевшие в составе двух призеров Олимпиады (Александр Зуев и Станислав Шаров), одержали всего две победы в четырех матчах.

Belgrade — «Инаномо». Фото РФБ

До полуфинала из иностранных команд добрались только сербы, которые в плотной борьбе уступили путевку в финал «Инаномо» (Belgrade во главе с многоопытным Филипом Пейовичем увозит из России бронзу). Чемпионом же стала «Руна». В 1/2 москвичи не оставили шансов Семену Дебде и его «ЦОП Бэд Бойс» (21:12), которые недавно впервые стали чемпионами России, а в финале расправились с «Инаномо» (19:17). Таким образом, «викинги» завершили турнир без единого поражения (6-0).

Андрей Кириленко и Сергей Козлов. Фото РФБ

MVP турнира стал герой финальной встречи Сергей Козлов. «Настроился на финал, плюс на трибунах была семья, пришло много знакомых из Екатеринбурга, — отметил «СЭ» игрок «Руны». — Скоро завершаю карьеру, поэтому хотел громко хлопнуть дверью. Рад, что получилось. Уровень соперничества? Очень крутой. Все топовые российские команды, достаточно сильные иностранные коллективы. Заканчиваем сезон на высокой ноте».

Призы MVP Козлову и Евсейчевой вручал лично Андрей Кириленко. «Оба финала получились на загляденье, — подчеркнул «СЭ» Кириленко. — Если говорить про мужчин, то «Инанамо» и «Руна», на мой взгляд, сейчас сильнейшие российские команды. Поэтому они предсказуемо шли вровень до последних секунд. А вот девушек из Khimki Power я видел в деле первый раз. Они относительные новички, поэтому «Самара» победила их во многом за счет опыта. В целом я доволен, что наши команды получили международный опыт. А те иностранные клубы, которые приехали на Гранд-финал Winline Лиги 3х3, были впечатлены уровнем организации, силой российских клубов. Все в один голос говорят, что если бы мы играли сейчас в международных турнирах, то были бы в призах. И я полностью согласен с этим мнением».

«Гранд-финал по уровню организации и конкуренции ничем не уступает «мастерсам» ФИБА, — отметил «СЭ» игрок Belgrade Милош Цвркота. — Я многое повидал в своей карьере, поэтому знаю о чем говорю. Всегда с удовольствием приезжаю поиграть в вашу страну».