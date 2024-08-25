Победила дружба. Сборная России выиграла турнир в Перми

В финале Fonbet Кубка Дружбы команда Зорана Лукича обыграла «Парму»

Никто не будет спорить с тем, что Пермь — один из самых баскетбольных городов страны. Еще со времен «Урал-Грейта» болельщики исправно заполняют трибуны многое повидавшей арены «Молот», яростно поддерживая свою команду — шум порой стоит такой, что не слышно собственного голоса. Регулярно приезжает в Пермь и сборная России, которую здесь тоже принимают по высшему разряду.

В августе прошлого года национальная команда провела здесь товарищеские матчи с Ираном, а спустя год решено было организовать целый турнир, получивший название Fonbet Кубок Дружбы. Как не раз говорил глава РФБ Андрей Кириленко, сборной России сейчас необходима игровая практика и международные матчи.

Царь ненастоящий

Но на этот раз РФБ ждал целый практический курс по кризис-менедждменту, потому что с самого начала все развивалось согласно закону Мерфи — если какая-то неприятность может случиться, она случается. Не удалось договориться с Ираном, который до назначения нового главного тренера решил не ехать в Пермь. Команду из Азии сменила местная «Парма», и уже в первом матче разгромила представителей Колумбии — 155:53. После чего стало очевидно, что уровень колумбийцев не дотягивает до их высокого статуса. Новость о «ненастоящей» сборной моментально облетела все СМИ, даже далекие от баскетбола.

— Спасибо прессе за внимание, потому что за последние два дня о нас написали столько, сколько не писали за несколько лет, — отметил Кириленко. — Хотя за время моей работы в федерации мы построили кучу площадок, запускали разные социальные проекты и так далее. А если серьезно, то это, конечно, серьезное разочарование, прежде всего для нас. Мы точно не хотели кого-то надуть, привезти команду и обыграть ее с разницей в 100 очков. Для нас это, если в двух словах, форс-мажор и несомненный прокол. К сожалению, случается и такое. На будущее мы этот случай, конечно, учтем и будем обращать внимание на вещи, о которых раньше и подумать не могли.

Из-за этих обстоятельств организаторам на ходу пришлось менять формат и расписание игр, привлекать еще одну команду, которой стала молодежка «Пармы», что не могло не сказаться на турнире. Он в какой-то мере утратил цельность и стал немного сумбурным — главный тренер сборной России Зоран Лукич по ходу третьего матча не знал, с кем команда играет в четвертом. Но в целом кризисную ситуацию удалось разрешить.

— На сегодняшний день, когда нас пытаются выкинуть вообще из всех соревнований, любой старт необходим, — сказал «СЭ» известный тренер Евгений Гомельский. — И надо сказать добрые слова о РФБ, которая в сложных условиях не сдается. Хватит ныть, заниматься критиканством и говорить о том, что ничего не делается. Придумали скандал по поводу колумбийской команды и начинают раздувать. Ребята, будьте интеллигентнее. Мне противно слушать одну только критику. Вы посмотрите, в таких условиях мы показываем, что живы, действуем, боремся, играем.

Когда-то в советской прессе появилась знаменитая формулировка «сумбур вместо музыки», касавшаяся творчества Дмитрия Шостаковича. Но в нашем случае шумиха вокруг турнира шла с самим баскетболом параллельно. В том, что касается организации самих матчей и мероприятий для зрителей, к РФБ никаких претензий нет. Помимо игр, в Перми также прошли мастер-класс Кириленко в рамках проекта «тихий!баскетбол» для детей с нарушениями интеллекта и «Матч друзей», в котором ветераны баскетбола вышли на паркет бок о бок с юными спортсменами.

Несмотря на все перипетии с командой Колумбии, для сборной России турнир в Перми стал главным событием баскетбольного лета. Кстати, буквально за пару дней до выезда на берега Камы стало известно, что Лукич остается в команде на ближайший олимпийский цикл — на исполкоме РФБ его контракт продлили до лета 2028-го.

Дорогу молодым

Поэтому сербский специалист продолжает строить сборную будущего, проверяя порой даже не ближайший резерв, а тех, кто в перспективе может туда попасть. На летние сборы Лукич пригласил 20 игроков, семи из которым не исполнилось еще и 20 лет, в том числе 16-летнего Илью Ермакова, 17-летнего Льва Свинина, 18-летних Михаила Дулкая и Максима Огаркова. И на Fonbet Кубке Дружбы все они получили игровое время. Откровением для болельщиков и специалистов игра юниоров не стала, но и инородным телом в составе никто из них тоже не выглядел.

— Невооруженным глазом видно, что молодых трясет от волнения — зал, болельщики, давление, — сказал Лукич. — Но с другой стороны, именно через такие матчи игроки растут. Чтобы потом не стать теми, кто будет махать полотенцем на скамейке. Но ситуация для меня под контролем, все идет так, как я ожидал. Молодой игрок добивается увеличения игрового времени не через набранные очки или что-то такое, а через ошибки.

Работать сборная начала 1 августа в Новогорске, где занималась ОФП, затем на две недели улетела в Турцию, где прошла основная часть подготовки. А в Перми после всех пертурбаций с календарем провела по два матча против команды Венесуэлы и местной «ПАРМЫ». Причем относительно простым получился только первый из них, в котором южноамериканцы были повержены с разницей в 22 очка. Сборная России, в которой дебютировали Огарков, Дулкай, Ермаков, а также Марк Тихоненко и Кирилл Темиров, вела в счете от начала до конца встречи. К концу первой четверти перевес стал двузначным, к перерыву перевалил за 20 очков, а на пике составлял «+27». Затем венесуэльцы показали зубы и даже выиграли третью четверть. Но ликвидировать такой отрыв, конечно, было нереально.

Во втором туре отыгрываться пришлось уже сборной России. «ПАРМА» начала с места в карьер, набрав пять очков, а по ходу первой четверти их преимущество составило 12 очков. Не без труда, но хозяевам паркета удалось удержать его до конца 10-минутки. Но затем национальная команда навела порядок в обороне, поначалу позволявшей пермякам чересчур много, и «ПАРМА» почти половину второй четверти не забивала с игры. Плюс команда Евгения Пашутина потеряла из-за травмы отлично выглядевшего Самсона Руженцева. Как выяснилось позже, он из-за перелома выбыл на пару месяцев. Поэтому в игре тоже наступил перелом, и к перерыву счет сравнялся. Роль лидера на себя взял Михаил Беленицкий, набравший 13 очков меньше чем за 10 минут. Третья четверть прошла в равной борьбе, а в середине четвертой сборная совершила рывок 8:0, предопределивший исход встречи.

Александр Хоменко (№7) в матче против «Пармы». Фото Российская Федерация Баскетбола, «СЭ»

По нарастающей

Сложность матчей шла по нарастающей, и в третьей игре за три дня России дала настоящий бой Венесуэла. Южноамериканцы разобрали первую игру, акклиматизировались и уже на первых минутах выдали рывок 7:0. Гости бились за каждый мяч, шумно праздновали попадания всей скамейкой и явно мечтали о большем чем достойное поражение. А у россиян во второй совсем сбился прицел — процент попадания с игры упал ниже 40, и даже штрафные летели мимо цели. В заключительной четверти «трешка» Игнасио Марреро гарантировала жаркую концовку — «+1» за пару минут до конца! Лукич потом сказал, что намеренно не использовал тайм-ауты, чтобы посмотреть, как его игроки выберутся из этой ситуации. И им это удалось — в ключевой момент Тимофей Герасимов попал из-за дуги, а затем россияне зацементировали оборону и не дали сопернику шансов.

После столь необходимого отдыха команду ждал еще один матч с «Пармой». Которая провела без игр целых два дня, получив преимущество в свежести. Впрочем, и у сборной вернулись в состав пропускавшие третий матч два Александра, Щербенев и Хоменко. И с самого начала соперники принялись азартно рубиться в атакующий баскетбол, срывая аплодисменты заполненной арены. Уже в первой четверти Россия забила 28 очков — рекорд команды Лукича на турнире. Впрочем, во второй 10-минутке хозяева поумерили пыл национальной команды и не только отыграли «-8», но и подошли к перерыву лидерами. В этом помогли и американский новичок Гарретт Нэвелс, и юный Свинин, отпущенный из расположения сборной.

Сразу после перерыва Нэвелс добавил две «трехи» подряд, и «ПАРМА» создала отрыв, который незадолго до конца третьей четверти стал двузначным. Американец продолжал бомбить кольцо издали, и к концу матча набрал 30 очков. У сборной, которая бросилась в погоню, лучшими снайперами стали Александр Чадов и Емченко. На равный счет команды снова вышли минут за шесть до финальной сирены. Все оставшееся время на паркете шла упорная борьба за каждый мяч, а ключевым эпизодом стали перехват Андрея Лопатина и дальнее попадание от Емченко за 17 секунд до конца. Сборная прошла турнир без поражений и увезла домой главный приз.

Fonbet Кубок Дружбы

Венесуэла — Россия — 57:79 (8:19, 12:23, 16:14, 21:23)

В: Марреро (19)

Р: Чадов (23 + 7 подборов), Лопатин (12)

Россия — «Парма» — 84:76 (17:29, 24:12, 23:20, 20:15)

Р: Беленицкий (17), Чадов (14 + 8 подборов)

П: Нэвелс (18), Хэмм (12 + 9 подборов)

Венесуэла — Россия — 63:68 (12:21, 17:20, 18:14, 16:13)

В: Марреро (24)

Р: Герасимов (13), Беленицкий (12 + 7 подборов)

«Парма» — Россия — 80:87 (20:28, 25:15, 23:19, 12:25)

П: Нэвелс (30), Хэмм (13)

Р: Чадов (17), Лопатин (17), Емченко (15)