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«Наша задача — уже в следующем году быть в суперлиге, а дальше посмотрим». Фридзон — о новом этапе карьеры

Фридзон рассказал, как стал президентом брянской «Десны»
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Баскетболист Виталий Фридзон
Виталий Фридзон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Титулованный баскетболист стал играющим президентом «Десны».

В конце июля «СЭ» сообщил, что один из лучших игроков золотого поколения российского баскетбола Виталий Фридзон продолжит свою карьеру в необычном направлении. Бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион Евролиги, победитель Единой лиги ВТБ с тремя разными командами стал президентом брянской «Десны». Причем 38-летний защитник не собирается завершать карьеру и также будет помогать команде из родного региона в качестве игрока.

«Десна» дебютирует в высшей лиге (третий по силе дивизион российского баскетбола) и ставит перед собой амбициозные задачи. Уже в первом сезоне новая команда Виталия Фридзона постарается добиться повышения в классе. Об этом, а также о победе США на Олимпиаде и проблемах молодых российских игроков Фридзон рассказал «СЭ» в первом интервью в новом статусе.

Не заканчиваю карьеру игрока и буду выходить на паркет

— Как у вас появилась идея стать играющим президентом «Десны»?

— У меня давно была устная договоренность с губернатором Брянской области Александром Васильевичем Богомазом, что по окончании игровой карьеры я постараюсь помочь родному региону. Конкретика же появилась в сентябре прошлого года, когда мы с Сергеем Моней приехали на открытие нового спортивного комплекса в Брянске. Меня, честно, поразил его масштаб. Такой небольшой Новогорск (учебно-тренировочный центр для сборных России по олимпийским видам спорта, расположенный в Московской области. — Прим. «СЭ»), но только в центре города. Баскетбольная арена на 5 тысяч человек, два тренировочных зала, бассейн, гостиница, зал для MMA...

В ходе той поездки мы с губернатором обсудили возможные варианты развития баскетбола в области, и он предложил мне стать президентом «Десны». Я согласился. Видел в одном из интервью — Александр Васильевич сказал про меня, что блудный сын вернулся, сдержал обещание. Мне приятно.

— Вам действительно это интересно?

— Более чем. Для меня это новая глава в карьере. Надеюсь, что эта история не на год или два и мы вместе с руководством региона построим серьезный, амбициозный проект. Наша задача — уже в следующем году быть в суперлиге, а дальше посмотрим.

Меня мотивирует история «Красного октября», который за несколько лет смог из любительского клуба дорасти до высшего дивизиона. Увы, проект Дмитрия Герасименко просуществовал недолго, но история получилась яркая.

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— Как часто вы сами будете играть за «Десну»?

— Подчеркну, я не заканчиваю карьеру. Буду выходить на паркет, если буду полезен команде. Летом я поддерживал форму, довольно много тренировался. Сначала в родных Клинцах, где мы успели провести турнир имени моего покойного первого тренера. Затем были занятия с тренером по индивидуальной подготовке в Москве. Так что я неплохо готов. Уже успел потренироваться и с новыми партнерами, чей уровень оцениваю как очень приличный.

— Вы сами формировали команду?

— Это была коллективная работа. По всем кандидатурам советуюсь с генеральным директором клуба Сергеем Сиволобом. Большую помощь нам оказал и мой агент Вадим Михалевский, который досконально знает рынок. Все-таки речь идет о высшей лиге, бюджет у нас совсем небольшой, около 30 миллионов рублей. Но считаю, что нам удалось собрать конкурентоспособную команду с перспективным молодым тренером.

Еще хотел бы поблагодарить президента и исполнительного директора РФБ Андрея Кириленко и Владимира Дячка, которые помогли разобраться со всем документооборотом, заявками, в том числе на Кубок России. Надеюсь, что 27 октября они приеду в Брянск на первый матч сезона. Вообще ожидается много почетных гостей.

— Долго уговаривали Артема Куринного возглавить команду? Все-таки специалист до этого работал в высшей лиге чемпионата Казахстана.

— Нет, быстро нашли общий язык. Его заинтересовал наш проект, впечатлили инфраструктура и открывающиеся возможности. Помню Артема еще по Магнитогорску.

Баскетболист Виталий Фридзон
Фото Global Look Press

Юношеские и молодежную сборную можно вывести из-под санкций

— Правильно понимаю, что летом вы не рассматривали предложения других клубов? Например, из суперлиги?

— Клубы суперлиги не рассматривал. Нет смысла, если могу помочь родному Брянску. Что касается Лиги ВТБ, то мне хватило Саратова во второй части прошлого сезона. Из-за тяжелых перелетов накопилась серьезная усталость. Если бы с предложением вышел клуб из Москвы или Петербурга (где легче логистика), то, может быть, еще бы поиграл сезон. Все знают, что я очень люблю баскетбол, кайфую от него. Но пора уже менять статус.

— А если клубы Лиги ВТБ из Москвы или Петербурга придут к вам, допустим, в середине сезона?

— Все возможно, но давайте не будем забегать вперед.

— Что скажете о Кубке дружбы в Перми, который вы посетили как почетный гость?

— Могу лишь повторить слова своего друга Сергея Мони. Сборной лучше играть с любыми соперниками, чем вариться в собственном соку. Любые соревнования — это развитие. Для молодежи это отличная возможность показать себя. А Зоран Лукич привез в Пермь совсем юных ребят. Честно, человек пять в этом составе я даже не знал. Уже играл, когда они родились. Говорю это к тому, что у моего поколения таких шансов почти не было. Конкуренция в национальной команде была сумасшедшая. Чтобы попасть даже в расширенный состав сборной, надо было показать что-то невероятное. Помню, какое испытал счастье, когда в 2005 году меня взяли на Евробаскет-2005. Рядом были Захар Пашутин, Витя Хряпа, Джон Роберт Холден, Андрей Кириленко. Красота.

Так что парни получили хороший опыт в Перми. Надеюсь, это придаст им мотивации для дальнейшего развития своего таланта.

Зоран Лукич дает указания игрокам сборной в&nbsp;финальном матче Fonbet Кубка дружбы. Победила дружба. Сборная России выиграла турнир в Перми

— А что думаете про скандал с подставной сборной Колумбии?

— С одной стороны, это плохая история. Обман, который совсем не на руку РФБ. С другой, об этом турнире написали многие непрофильные СМИ с миллионными просмотрами, на европейских баскетбольных сайтах уделили этой теме много внимания. Так что для популярности баскетбола это, может быть, и неплохо. Еще хочу сказать, что многие в этой шумихе забыли про сборную Венесуэлы, наблюдать за которой было одно удовольствие.

— Президент Федерации баскетбола Венесуэлы Энтони Коэли заявил, что его команда готова сыграть на Кубке дружбы и в следующем году.

—  Надеюсь, что турнир будет традиционным и продолжит свое развитие. Причем у нас есть много баскетбольных городов, где, как и в Перми, сборная соберет аншлаг. Мы со своей стороны (ветераны национальной команды) всегда готовы приехать поддержать РФБ. Кстати, интересно было бы провести такой турнир в той же Венесуэле. Помню, мы играли там квалификацию на Олимпийские игры-2012. Хорошо ориентируемся в Каракасе (смеется). Если серьезно, то, конечно, нам тяжело без международных стартов. Приходится что-то придумывать, но это, конечно, не является полноценной заменой. Особенно обидно за юниоров.

— Можете пояснить?

— Игры за юношеские и молодежные сборные на чемпионатах Европы и мира — это бесценный опыт. Его больше нигде не получить. Поездить поиграть со сверстниками со всего мира. На этих турнирах формируются новые лидеры национальных команд. Поэтому мне очень обидно, что у молодых забрали право участвовать в юниорских международных турнирах. Их можно было бы вывести из-под санкций. Это мое личное мнение.

Баскетболист Виталий Фридзон
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В матче с сербами судьи трактовали спорные эпизоды в пользу США

— В целом как оцените развитие баскетбола в России, несмотря на все ограничения?

— Мне нравится, как прогрессирует Лига ВТБ. Легионеры с удовольствием едут в наш чемпионат, все клубы подтянулись к довольно высокому уровню. Сколько классных тренеров работает в турнире. Также мне нравится, как при Кириленко идет развитие детского баскетбола, сколько строится площадок по всей России. Даже решили вопрос с собственной базой для сборной России. Это вообще что-то запредельное для моего поколения. Не могли даже мечтать о таком.

— То есть поддержите Андрея Кириленко на предстоящих выборах главы РФБ?

— Более того, буду голосовать за него от Брянской области. Нам повезло, что у РФБ такой президент.

— Смотрели баскетбольный турнир на Олимпиаде? Есть вопросы к победе сборной США?

— Я бы сказал — вопросики. В матче с сербами в ряде эпизодов судьи трактовали спорные моменты в пользу США. Но сильным всегда помогают, это закон природы. А вот попади Огнен Добрич дальний бросок в концовке, при счете 86:84 в пользу Сербии, то США могли бы уже не отыграться. Финал с Францией Леброн и компания выиграли довольно уверенно.

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— Чувствуется, что уровень сборных подравнялся?

— Сто процентов. Посмотрите, когда американец последний раз становился MVP НБА (Джеймс Харден в сезоне-2017/18. — Прим. «СЭ»). Вот и весь ответ. Никто бы сильно не удивился, если бы Олимпиаду выиграла Сербия, Германия, Франция или Австралия. И это хорошо для нашего вида спорта.

— Много смотрите НБА?

— Больше Евролигу. За НБА пристально начинаю следить только со стадии плей-офф. Регулярка — это шоу. Думаю, тут со мной все согласятся.

— Сборная России, если бы не санкции, смогла бы отобраться на Олимпиаду?

— Думаю, мы бы боролись за выход на Игры. При определенных раскладах могли бы выиграть олимпийскую квалификацию, но побороться за медали в Париже-2024 было бы почти нереально.

Баскетбол
Виталий Фридзон
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