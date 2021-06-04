Леброн ничего не смог сделать с наследником Коби. «Король» впервые вылетает в первом раунде

В НБА будет новый чемпион.

«Финикс» в шестой игре победил «Лейкерс» Леброна Джеймса со счетом 113:100 и выиграл серию (4-2). Это очень болезненное поражение для Джеймса — впервые в карьере он вылетел в первом раунде плей-офф. До встречи с «Санз» он имел результат 14-0 в сериях первого раунда. В шестой встрече на счету Джеймса 29 очков, 9 подборов и 7 передач за 41 минуту на площадке. Главная звезда «Финикса» Девин Букер набрал 47 очков, 11 подборов и 3 передачи. Букера называют одним из самых ярких наследников Коби Брайанта. В этом плей-офф он начал доказывать, что такие сравнения имеют право на существование.

Вылет клуба из Лос-Анджелеса — довольно предсказуем. И речь даже не про то, что «Санз» занял второе место в регулярке, а «Лейкерс» только седьмое. Сразу после чемпионства в «пузыре» менеджмент «озерников» перемудрил.

Расставание с Рэджоном Рондо и Дуайтом Ховардом было преждевременным. Они ветераны, но люди, которые знают, что нужно делать ради общего успеха клуба. Их заменили на Денниса Шредера и Марко Газоля. Как показал сезон — оба не смогли проявить себя. Немец и вовсе всем видом показывал, что ему неинтересно играть с Леброном. Монтррез Харрел не показал и половины своего потенциала. В плей-офф он выпал из ротации, хотя в прошлом сезоне был одним из ключевых элементов чемпионства.

Вторая важная причина неудачного сезона — целая волна травм. «Лейкерс» начали сезон с 21 победы в 27 матчах. Потом из строя выбыли Энтони Дэвис и Леброн. Из стартовой пятерки только два игрока смогли провести в регулярке более 60 игр. Будь все в строю, «озерники» наверняка бы заняли более высокое место на Западе и получили бы соперника послабее. Добавим, что в четвёртой игре с «Финиксом» на площадке так и не появился Дэвис. А без него «озерники» — это совсем другая команда.

Третья причина: Фрэнк Вогель пока не соответствует статусу тренера чемпионской команды. Он зарекомендовал себя как специалист, ориентированный на защиту. А вот набор опций в нападении с его планшета кажется очень узким. Если в прошлом году ситуацию спасала креативность Рондо, то в этом такого человека на позиции первого номера не нашлось. Есть знаменитое выражение, что защита выигрывает титулы. Это так, но только в том случае, если у команды есть эффективные ходы в нападении.

Четвертая причина — несоответствие запасных «Лейкерс» скамейке соперника. Даже без Криса Пола Кэмерон Пэйн проявил себя очень и очень интересно. Вся скамейка «Санз» была готова выходить и рвать. У «Лейкерс» же самым результативным игроком скамейки стал Кайл Кузма, набирающий скромные 7,2 очка в среднем за игру (в прошлом плей-офф - 10 очков).

Пятая причина — это зарождение суперзвезды в лице Девина Букера. В шести матчах с «Лейкерс» 24-летний защитник набирал по 29,7 очка, 6,2 подбора и 5 передач. А в решающей игре серии настрелял почти 50 очков и, что очень важно, взял 11 подборов. Это говорит о том, человек сознательно шел на подбор. Хотя мог этого вообще не делать при наличии в команде отличных больших.

У «озерников» просто не было человека, способного его сдержать. В этом есть большая заслуга Микэла Бриджеса и Джея Краудера, а также форвардов, которые ставили по два-три заслона для Букера в каждой атаке. Пик-н-роллы с Деандре Эйтоном, с возможной вариацией развития атаки как для одного, так и для другого, создавали непреодолимые препятствия для защиты «Лейкерс». Посмотрим, сможет ли остановить Девина защита «Денвера» во главе с Николой Йокичем.