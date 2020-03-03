Винс Картер вышел на шестое место в истории НБА по трехочковым

Защитник «Атланты» Винс Картер вышел на шестое место по трехочковым попаданиям в истории НБА, сообщает пресс-служба лиги.

Картер забросил свой 2283-й трехочковый в карьере в матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса» (88:127) и обогнал по этому показателю Джейсона Терри, который забросил 2282 броска из-за дуги, выступая в лиге.

Лидером НБА по количеству трехочковых является Рэй Аллен (2973 попадания), который закончил карьеру в 2014 году. В топ-5 списка находятся три действующих игрока лиги: Стефен Карри ( «Голден Стэйт», 3-е место, 2492 попадания), Кайл Корвер («Милуоки», 4-е место, 2428 попаданий) и Джеймс Харден («Хьюстон», 5-е место, 2286 попаданий).