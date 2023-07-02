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Сегодня, 03:10

Уэстбрук подпишет двухлетний контракт с «Клипперс»

Сергей Разин
корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Клипперс» Расселл Уэстбрук подпишет новый контракт с командой, сообщает инсайдер Адриан Войнаровски.

По сведениям источника, соглашение с 34-летним американцем будет рассчитано на два года, а зарплата составит 7,8 млн долларов.

По ходу сезона-2022/23 Уэстбрук выступал за «Лейкерс», но был обменян в «Юту», которая выкупила контракт игрока. После этого защитник ушел в «Клипперс».

?В минувшем сезоне Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативные передачи.

БК Лос-Анджелес Клипперс
Рассел Уэстбрук
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