Уэстбрук подпишет двухлетний контракт с «Клипперс»

Разыгрывающий защитник «Клипперс» Расселл Уэстбрук подпишет новый контракт с командой, сообщает инсайдер Адриан Войнаровски.

По сведениям источника, соглашение с 34-летним американцем будет рассчитано на два года, а зарплата составит 7,8 млн долларов.

По ходу сезона-2022/23 Уэстбрук выступал за «Лейкерс», но был обменян в «Юту», которая выкупила контракт игрока. После этого защитник ушел в «Клипперс».

?В минувшем сезоне Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативные передачи.