«Даллас» подтвердил растяжение плеча у Флэгга. Он пропустит матч с «Сан-Антонио»

Форвард «Далласа» Купер Флэгг получил растяжение связок левого плеча легкой степени, сообщила пресс-служба клуба НБА. Диагноз подтвердило магнитно-резонансное исследование. 19-летний баскетболист пропустит домашний матч регулярного чемпионата против «Сан-Антонио» 24 октября по местному времени.

Флэгг травмировался накануне во встрече с «Индианой» (121:105). В концовке второй четверти форвард убегал в быстрый отрыв, когда Аарон Несмит сфолил на нем сзади. После контакта баскетболист упал на левое плечо. Судьи наказали игрока «Пэйсерс» неспортивным фолом первой степени. Флэгг покинул площадку и не участвовал во второй половине встречи.

Медицинский штаб «Мэверикс» повторно оценит состояние игрока на следующей неделе. Точная дата возвращения Флэгга на площадку пока не объявлена.

В прошлом сезоне Флэгг был признан лучшим новичком НБА. В стартовой встрече чемпионата-2026/27 с «Хьюстоном» он набрал 32 очка.