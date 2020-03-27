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Сезон НБА может возобновиться в Лас-Вегасе

05:27
По мнению клубов НБА и агентов, Лас-Вегас является лучшим местом для возобновления сезона-2019/20, сообщает CNBC. Владельцы клубов рассчитывают летом продолжить матчи и провести плей-офф в полном объеме.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

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