Регулярный чемпионат НБА: результаты матчей 18-19 апреля
05:40
В ночь с 18 на 19 апреля в регулярном чемпионате НБА пройдут шесть матчей.
18 апреля.
«Майами» — «Бруклин» — 109:107 (32:31, 32:29, 22:24, 23:23)
19 апреля.
«Орландо» — «Хьюстон» — 110:114 (28:28, 31:25, 18:32, 33:29)
«Торонто» — «Оклахома-Сити» — 112:106 (28:31, 24:28, 29:21, 31:26)
«Шарлотт» — «Портленд» — 109:101 (44:24, 21:27, 28:21, 16:29)
«Даллас» — «Сакраменто» — 107:121 (20:22, 30:45, 27:20, 30:34)
«ЛА Клипперс» — «Миннесота» (5:00 мск)
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