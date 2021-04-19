Регулярный чемпионат НБА: результаты матчей 18-19 апреля

В ночь с 18 на 19 апреля в регулярном чемпионате НБА пройдут шесть матчей.

18 апреля.

«Майами» — «Бруклин» — 109:107 (32:31, 32:29, 22:24, 23:23)

19 апреля.

«Орландо» — «Хьюстон» — 110:114 (28:28, 31:25, 18:32, 33:29)

«Торонто» — «Оклахома-Сити» — 112:106 (28:31, 24:28, 29:21, 31:26)

«Шарлотт» — «Портленд» — 109:101 (44:24, 21:27, 28:21, 16:29)

«Даллас» — «Сакраменто» — 107:121 (20:22, 30:45, 27:20, 30:34)

«ЛА Клипперс» — «Миннесота» (5:00 мск)