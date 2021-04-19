«Клипперс» обыграли «Миннесоту», у Джорджа 23 очка
07:20
«Клипперс» 19 апреля в матче регулярного сезона НБА на своей площадке обыграли «Миннесоту» (124:105).
По 23 очка набрали форвард калифорнийцев Пол Джордж и защитник гостей Энтони Эдвардс.
После этой победы «Клипперс» занимают третье место в Западной конференции, «Миннесота» — последняя.
НБА. Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Миннесота» — 124:105 (29:26, 43:27, 32:16, 20:36)
19 апреля.
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