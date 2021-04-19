«Клипперс» обыграли «Миннесоту», у Джорджа 23 очка

«Клипперс» 19 апреля в матче регулярного сезона НБА на своей площадке обыграли «Миннесоту» (124:105).

По 23 очка набрали форвард калифорнийцев Пол Джордж и защитник гостей Энтони Эдвардс.

После этой победы «Клипперс» занимают третье место в Западной конференции, «Миннесота» — последняя.

НБА. Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Миннесота» — 124:105 (29:26, 43:27, 32:16, 20:36)

19 апреля.