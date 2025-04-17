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Разыгрывающий «Милуоки» Лиллард вылечился от тромбоза за три недели

Руслан Минаев
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Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард больше не испытывает проблем из-за тромбоза глубоких вен, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По информации источника, защитник восстановился за три недели и больше не принимает разжижающие кровь препараты. Игроку потребуется время, чтобы возобновить контактные тренировки. Он пропустит первый матч серии первого раунда плей-офф НБА против «Индианы».

В этом сезоне 34-летний Лиллард провел 58 матчей, в которых в среднем набирал 24,9 очка и 7,1 передачи.

НБА
БК Милуоки Бакс
Дэмиэн Лиллард
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